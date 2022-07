Isinugod sa pagamutan ang isang tatay matapos magtamo ng sugat sa braso nang saksakin ito ng kanyang anak sa Barangay Sicsican, Puerto Princesa City, ngayong Miyerkules ng hapon, July 6.

Ang biktima ay kinilalang si Reno Jesoro, 46 taong gulang, na kasalukyang nagpapagaling sa ospital samantalang ang suspek naman ay kinilalang si Arjay Jesoro, 19, ay nasa kustodiya na ngayon ng Police Statio 2 (PS 2).

Ayon sa source ng Palawan News, nakainom si Arjay nang saksakin nito ang kanyang tatay.

“May trabaho sila, pero ang anak umuwi na nakainom, nagtalo, hanggang sa umabot na sa pananaksak ni Arjay sa tatay niya,” pahayag ng source.

Video courtesy of We R1 At Your Service Facebook page/Richard Ligad

Kinumpirma rin ng Anti Crime Task Force (ACTF) sa post nito ang pananaksak na nangyari sa Brgy. Sicsican na kanilang nirespondehan.

Ayon sa post ng ACTF sa We R1 At Your Service FB page, nagkaroon talaga ng pagtatalo ang mag-ama na umabot sa pananaksak ng anak nitong lalaki.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa lugar ng insidente.