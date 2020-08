Tanggapan ng 4Ps sa Roxas, nanakawan ng kagamitan

Nilooban ang tanggapan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa bayan ng Roxas ng hindi nakikilalang suspek at tinangay ang apat na laptop at dalawang external drive, Lunes ng umaga.

Tinatayang nasa mahigit P100,000 ang halaga ng mga ninakaw na gamit mula sa kanilang opisina.

Ayon sa team leader ng 4Ps sa munisipyo na si Jesela Morada sa panayam ng Palawan News noong Martes, posibleng dumaan ang magnanakaw sa bintana dahil nakita nilang nabaklas na ito. Maging ang pintuan sa likod ng kanilang opisina ay bukas din.

“Pagpasok ng mga kasama ko mga 7:30 ng umaga, noong tiningnan ang drawer, kasi magbubukas na kami ng laptop para sa aming mga report na gagawin sana, ay doon namin nalaman na yong mga laptop ay nawawala na. Inaakala pa namin na dalawang laptop lang ang nawawala, pero apat na laptop ang nawawala at yong dalawang external drives,” sabi ni Morada.

Naiulat na sa tanggapan ng pulisya ang pangyayari at nagsasagawa na rin ng imbestigasyon upang malaman kung sino ang suspek o mga suspek.

Iginiit ni Morada na ang nawawala ay mga gamit at hindi pera, kasabay ng paliwanag na kaya nila iniiwan ang dalawang laptop sa locker ng opisina ay dahil sira na ang mga ito.

Ang paliwanag ay kanyang ginawa sa Palawan News dahil sa mga negatibong komento noon ding Lunes sa social media na kanilang nabasa.

“Ang mga nawala ay mga kagamitan at hindi pera — ang daming mga negative comments ang pumutok kahapon, nababasa namin lahat yon at nanahimik lang kami. Nais lang naming linawin na kong bakit namin iniiwan sa locker yong laptop dahil sira na nga ang dalawang iyon at yong sa mga personal na laptop naman ay hindi naman talaga namin inaasahan na mangyari iyon kaya iniwan namin,” paliwanag niya.

Idinagdag ni Morada na walang kinalaman ang nangyari sa pagkaka-delay ng pagdi-distribute nila ng cash grant o ayuda ang pangyayari.

Wala umanong sino man sa kanila ang humahawak ng ayuda dahil sila ay nagpro-proseso lang ng dokumento.

“Kong iniisip ng iba na ito ay palabas lamang para maging rason para ma-delay ang kanilang cash grant o ayuda ay hindi po totoo yan. Kasi walang kinalaman sa fund transfer ito, then yong lahat ng mga ayuda ay naka-base sa tinatawag na monitoring tool at mayroon naman hard copy at ini-encode yon at may back up po iyon sa email,” sabi niya.

“Sa mga nagpakita naman ng simpatiya at concern sa amin, maraming salamat po at patuloy kaming mag-aabot ng aming mga serbisyo sa inyo,” idinagdag ni Morada.

Nakiusap din si Morada sa kung sino man ang may nalalamang impormasyon sa nangyari na tumulong at iulat ang kanilang impormasyon sa tanggapan ng pulisya.

About the Author Alex Baaco