Isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng mga kabataang babae mula sa Palawan Council ng Girl Scouts of the Philippines (GSP) matapos nilang magwagi sa pambansang patimpalak na Pilar Hidalgo Lim Troop Achievement Award.

Ang kanilang grupo na tinatawag na Dagilusaw 914, ay pinarangalan ng tropeo, sertipiko, at halagang ₱50,000 sa isang engrandeng awarding ceremony na ginanap sa Luxxe Hotel, Lim Kitkai Mall, Cagayan de Oro City.

Pinangunahan ni Rosely Noreen Quintero, lider ng Dagilusaw 914, ang pagtanggap ng mga parangal at nagbigay siya ng mensahe sa harap ng mga dumalo. Kasama niyang tumanggap ng parangal sina Shayyayne Toroy at Shekaina Mante, na kapwa miyembro ng kanilang tropa.

Ang mga miyembro ng Dagilusaw 914 ay binubuo ng 30 kabataang babae na masigasig na nagpakita ng kanilang galing at dedikasyon sa iba’t ibang aktibidad ng Girl Scouts. Narito ang kumpletong listahan ng mga miyembro:

Patrol 1

Leader: Rosely Noren Quintero Shekainah Mante Yujin Micca Llaniguez Jaycel Masaga Ervily Kate Quintero Shaillah Herlandez Jennifer Tendido

Patrol 2

Leader: Irish Jo Gumbalat Nevaeh Lorenzo Stiffany Ganancial Kriza Mae Reyes Vienne Sabria April Cyrell Gaon Jeralyn Bacay Princess Ramos

Patrol 3

Leader: Mynie Somera Angel Decosto Lauren Alliyah Donesa Rothel Teves Maricel Haban Judy Ann Bello Angel Grace Dadizon Kimberly Flores

Patrol 4

Leader: Renajoy Bunag Dianne Arol Ryza Carceler Jaynebie Nacpil Shayane Toroy Ellise Bautista

Dumalo rin sa seremonya ang mga opisyal ng Girl Scouts of the Philippines mula sa Palawan Council na sina Daisy M. Nalzaro, ang executing officer, at Vicky N. Uy, Southern Luzon Regional Director. Ang kanilang presensya ay nagpatibay ng suporta at pagbati sa mga nagwaging kabataang babae.

Ang nasabing parangal ay isang patunay sa dedikasyon, kasipagan, at kakayahan ng mga Girl Scouts mula sa Palawan Council, at isang inspirasyon sa iba pang miyembro ng organisasyon na patuloy na magpursigi sa kanilang mga layunin.

Ang troop leader na si Jayla S. Fernandez, co-leader na si Annamie Cipriano, at district adviser na si Sham Lumba ang nasa likod ng tagumpay ng Girl Scouts ng Narra Integrated School. Sila ay suportado ng katangi-tanging school principal na si Noli P. Acosta na palaging nagbibigay gabay sa mga ganitong gawain upang ma-develop ang mga kabataan na kapaki-pakinabang sa kanilang pamayanan.