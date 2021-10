Isang lalaki ang inaresto ng awtoridad sa Barangay Sta Monica, Puerto Princesa City, dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na may kinalaman sa pagpo-post sa social media na Facebook ng malicious at defamatory statements.

Ang suspek na kinilalang si Kent Adrian Ramos na inaresto noong araw ng Miyerkules, October 6, ay inireklamo dahil sa kanyang post sa social media na may paninira laban sa residente na si John Pedrezuela.

Sa mga dokumentong nakuha ng Palawan News hinggil sa reklamo ay sinasabing si Ramos ay nag-post sa kanyang social media account noong umaga nang May 28, 2021, na may pambabastos at panglalait kay Pedrezuela na nagdulot sa kanya ng pagkapahiya, depression, at “labis” na sama ng loob.

Ayon pa sa dokumento, ang gawaing ganito umano ay paglabag sa Section 4 (c) (4) ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na may kinalaman sa “malicious imputation of a crime, or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural juridical person, committed through a computer or any other similar means which may be devised in the future”.

Ang suspek ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Angelo Arizala ng Branch 52 ng Regional Trial Court ng Palawan na may petsang September 10, 2021, at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P100,000 para sa 10 counts ng cybercrime

Si Ramos ay nasa kustodiya ngayon ng Police Station 1.