Arestado na ang lalaking itinuturong sangkot sa pagnanakaw ng mahigit sa P7 milyong pisong halaga ng pera sa isang ATM sa bayan ng Coron, Northern Palawan, noong Mayo ngayong taon.

Ang inaresto na itinuturing din na No. 2 most wanted ng Palawan Police Provincial Office (PPO) ay kinilalang si Carmelo Soriza, alyas Nonoy, dating field specialist ng Euro Line Cash Solutions, at residente ng Barangay Poblacion 4, sa naturang bayan.

Sa naunang report ng Coron Municipal Police Station (MPS), sinasabi nito na May 8 ng tumungo sa kanilang tanggapan ang representante ng Euro Line Cash Solutions at inireklamo nito na mula mula May 2-7 ng kasalukuyang taon ay nadiskubre nila na kulang na at nawawala ang nasa P7,837,000 na halaga ng pera sa kanilang ATM.

Sinabi din sa report na si Zorisa lang ang mayroong access sa machine sa pag load ng cash at ang tanging authorized ng kompanya na mag withdraw sa bangko.

Sinabi rin nito noon sa mga pulis na ang suspek lang ang humahawak ng susi at siyang nakakaalam maging ng vault combination number.

Ang pag aresto sa suspek ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Arnel Cezar ng Branch 163 ng Regional Trial Court na may petsang November 10, 2023, sa kasong qualified theft.

Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong kalayaan.