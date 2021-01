Suspek na drug pusher, huli sa buy-bust operation sa San Pedro

Isang pinaghihinalaang tulak ng ipinagbabawal na gamot ang dinakip ng mga operatiba ng Puerto Princesa City Police Station 1 (PS1), City Police Drug Enforcemwnt Unit (CPDEU), at City Anti-Crime Task Force sa Marcelo Compound, Barangay San Pedro, 10:50 ng umaga, araw ng Biyernes, Enero 29.

Nadakip sa buy-bust operation ang suspek na kinilalang si Herte Ian Apundar, 38, nagtatrabaho bilang credit officer sa isang lending company.

Ayon kay P/Capt. Ray Aron Elona itinuturing na high-value individual (HVI) ang suspek.

“Considered ito as HVI dahil kasama siya sa reloaded list sa regional level natin,” ani Elona

“Namonitor natin itong activity niya about sa drugs early this year, pero ayon sa kanya, involved na sya sa droga last year pa. Aminado naman siya involved siya sa droga,” dagdag niya

Nagkaroon pa ng habulan nang maramdaman ni Apundar ang buy-bust operation. “Nagkaroon ng transaksyon sa pagitan ng suspek at ng asset sa Marcelo Road pero tumakbo ang suspek at naabutan siya sa labas ng kanyang bahay,” pahayag ni Elona

Nakuha kay Apundar ang P15,000 buy-bust money, cellphone at nasa humigit kumulang six grams na suspected shabu na may estimated value na P40,000.

Ang suspek ay nasa kustodiya na ng pulis habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangeroua Drugs Act of 2002.