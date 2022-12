Dalawampu’t anim na mga supporters ng makakaliwang grupo na New People’s Army (NPA) sa bayan ng Sofronio Española ang nag-withdaw ng kanilang suporta dito at nagbalik loob sa pamahalaan.

Sa isang programa na isinagawa ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company (1st PPMFC), katuwang ang pamahalaang lokal ng Sofronio Española, ay iniharap ang mga ito sa publiko hudyat ng pagbabalik loob ng mga ito sa gobyerno.

“This is a joint operation of 1st Palawan PMFC with Sofronio Española MPS, PIU, PIT Palawan, SPD, DMFB, and active support of KADRE Palawan, negotiated and facilitated the peaceful withdraw of twenty-six (26) CTGs Supporters who decided to embrace a peaceful life and withdraw their support to the CTGs and returned to the fold of law and allegiance to the government,” pahayag ni P/Lt. Col. Eldie Bantal, acting force commander ng 1st PPMFC.

Kasabay ng programa ay pinagkalooban ang mga ito ng food packs at hygiene kits na handog ng pamahalaang lokal.

Ayon kay Bantal, magpapatuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa mga ito upang masigurong tuloy-tuloy ang kanilang pagbabalikloob sa gobyerno.

Dagdag pa ni Bantal, pinagaaralan rin ngayon ng pamahalaang lokal na mabigyan ang mga ito ng cash assistance upang may magamit sa kanilang pagbabagong buhay kasama ang kanilang pamilya at pagkakaroon ng karagdagang pagkakakitaan.

“Sa ngayon ay wala pa, pero pinag-aaralan ng LGU kung anong magandang proyekto na lahat sila sa kanilang lugar ay makikinabang,” sabi pa ni Bantal.

Samantala, upang patuloy na mapangalagaan ang mga komunidad sa bayan na ito sa posibleng pagrerecruit ng mga makakaliwang grupo ay patuloy ang isinagawang Information Campaign ng mga awtoridad sa siyam (9) na barangay katuwang ang mga barangay kapitan at ang mismong LGU kaugnay ng Executive Order 70 o ang Whole of Nation Approach ng National Task Force-To End Local Armed Conflict (NTF-ELCAC).

