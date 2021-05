Stopover area ng mga pampasaherong sasakyan sa Aborlan, pansamantalang tinanggal sa palengke

Ipinagbabawal ngayon sa bayan ng Aborlan ang pagbababa ng mga public transport vehicle ng pasahero na mula sa Puerto Princesa sa bisinidad ng palengke sa Barangay Magsaysay.

Kasabay ng pagbabawal ay ang pansamantalang paglilipat ng stopover area ng mga pampasaherong sasakyan sa dating Petron gasoline station sa bandang unahan ng pamilihang bayan.

Ang pagbabawal ay alinsunod sa transportation guidelines na kaakibat ng Executive Order No. 21-024 na nilagdaan ni Mayor Celsa Adier noong Mayo 7, base na rin sa rekomendasyon ng Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) bilang pag-iingat pa rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa at sa isinasagawang monitoring sa lahat ng inbound at outbound travelers ng bayan.

Sa panayam ng Palawan News kay Adier nitong araw ng Linggo, May 9, sinabi niyang ang regulasyon ay mahigpit na ipapatupad ng mga traffic enforcers katuwang ang Aborlan Municipal Police Station (MPS).

“Dati sa harap ng palengke ang ating stopover sa Aborlan pero binago ito dahil mahigpit din ang ginagawang monitoring ng MIATF. May entrance at exit ‘yan kaya mas minabuti natin na isama sa regulasyon na ito na pansamantalang ilipat ang parking area ng shuttle at mga bus,” paliwanag ni Adier.

“Mahirap na magbuhol-buhol ang monitoring natin sa mga pumapasok sa palengke tapos sabayan pa ng mga bumababang pasahero,” dagdag niya.

Hiling din ni Adier sa lahat ng public transport vehicles na sundin ang polisiyang ito para sa kaligtasan ng lahat.

Kaugnay nito, ipinag-utos din sa lahat na sakay ng ano mang uri ng sasakyan na papasok sa bayan ang pag-fill-up ng border monitoring sheet sa entry points sa mga barangay ng Isaub, Plaridel, at Apurawan kung saan nakalagay dito ang pangalan ng driver, bilang ng pasahero, at pupuntahang barangay kasabay sa pagsasailalim sa mga ito sa clinical and exposure assessment.

“Ito ay para masigurado natin na mga asymptomatic individuals lang or non-close contact at hindi COVID-19 carrier ang makapasok dito,” aniya.

Sa hiwalay na panayam naman sa municipal health office na si Dr. Fidel Salazar sinabi niyang ang mga inbound Authorized Persons Outside Residence (APOR) ay hahanapan pa rin ng negative antigen test

“Kahit balikan lang ang byahe ng APOR, kailangan pa rin ang negative antigen test. Sa mga magtatagal naman, kailangan ng three days home quarantine at pagkatapos ay kailangan nilang magpa-antigen test sa RHU,” pahayag ni Salazar.

“After three days na, kasi hindi pa agad mag-apear sa body sytem ‘yon kung gagawin agad ang test sa kanila kapag nakauwi o nakabalik ng Aborlan. Ang minimum required ay three days for antigen since possible day na mahawa ng covid,” paliwanag niya.

Ang mga nasabing polisiya ay patuloy na ipapatupad hanggang mataas ang kaso sa lungsod ng Puerto Princesa.

Sa kasalukuyan ay may walong aktibong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Aborlan.

