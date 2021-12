Patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Southern Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, dahil sa low pressure area (LPA) na huling namataan alas 3 nang umaga ngayong Sabado, Disyembre 4, sa layong 960 kilometers (kms) sa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR) sa silangang bahagi ng Visayas.

“Mananatiling mababa ang chance na itong LPA ay magiging isang bagyo. In fact, maaaring malusaw na ito sa susunod na dalawang araw,” ayon sa weather specialist ng PAGASA na si Benison Estareja.

“Sa may Southern Palawan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms dahil sa epekto ng trough noong LPA,” dagdag niya.

Ang Visayas, ang ibang bahagi ng Palawan, at Occidental Mindoro ay makakaranas naman ng partly cloudy skies na may katamtamang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms at northeast monsoon o amihan.

Ang agwat ng temperatura ay 25 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, samantalang 25 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands.