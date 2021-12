SAN VICENTE, PALAWAN — Hinihikayat ng Municipal Health Office (MHO) sa bayan na ito ang mga residente na sinalanta ng bagyong Odette na magsagawa nang pagpapakulo o solar disinfection (SODIS) ng tubig bago gamitin bilang inumin o para sa mga lutuin.

Ayon kay Dr. Mercy Grace Pablico, ang pinuno ng MHO San Vicente, ang SODIS ay isang uri ng portable water purification na gumagamit ng solar energy para ang tubig ay gawing malinis at ligtas na inumin.

Epektibo umano ang pagpapakulo ng tubig nang higit sa tatlong minuto o pagbibilad sa araw ng anim na oras upang patayin ang mga mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit.

Ang pagpapaalala ng MHO San Vicente ay matapos makatanggap ito ng ulat hinggil sa apat na kaso residente na may water-borne diseases noong araw ng Miyerkules at Huwebes (December 22-23). Ang mga ito ay naitala mula sa Barangay San Isidro na may isang kaso, Sitio Panindigan Evacuation Center na may dalawang kaso, at Barangay Poblacion na may isa.

Nangyari ito limang araw matapos ang paghagupit ng bagyong Odette na nagdulot ng pagkawala ng suplay ng tubig dahil sa mga nasirang tubo at ibang pasilidad ng San Vicente Water Works.

“Kung ano man ang mga information na ibinahagi sa kanila ng Sanitation Group at Municipal Nutrition Action Office (MNAO) at ng MHO, sana talagang i-practice natin at huwag balewalain lalo na sa panahon ngayon,” ayon kay Pablico.

“Unang-una, yung sa water, naturuan kasi iyan sila kung paano iti-treat dahil alam naman natin na sa mga balon o poso nanggaling. Anong mga proseso ang gagawin para maging safe for drinking at for cooking. Pangalawa, ýung mga basura, kasi kapag kumalat iyan, ýung kasunod ay sakit ang dala niyan,” dagdag niya.

Kontrolado naman umano ang sitwasyon sa kabuuan. Patuloy rin ang MNAO at Sanitation Group sa pagsasagawa ng monitoring at information education campaign sa mga evacuation centers at mga barangay.

“In general controlled pa naman ang cases natin. Ýung MNAO and Sanitation Group tuluy-tuloy po ang monitoring nila unang-una sa evacuation centers and then sa barangay. Na-tap na nila ang mga barangay voluntary sanitary inspector natin. Tuluy-tuloy ang ating IEC. Daily iniikot yan nila kasama ng paghatid ng water supplies sa evacuation,” saad pa ni Pablico.

Aniya, dapat linisin ang gagamitin na botelya o plastic bottle na gagamitin para sa unang pagkakataon para sa SODIS. Kailangan ay 1-2 litro ang tubig inuming lalamanin ng bote. Lagyan at punuin ng tubig inumin ang bote at takpang mabuti.

Pagkatapos ay ipatong ang mga bote sa yero o kaya’y ipatong ito sa bubong ng bahay na yero. Direktang ibilad sa araw ang bote hanggang anim na oras. Ibibilad naman ito ng dalawang araw kung maulap ang panahon. Palamigin sa buong magdamag ang tubig bago inumin.

Pakuluan ang tubig ng hindi bababa sa tatlong minuto mula sa pagkulo upang mapatay ang mga mikrobyo bago ito gamiting pang-inom.