Kasalukuyang nagsasagawa ng Climate and Disaster Risk Assessment (CDRA) ang isang multi-sectoral committee na binuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ng bayan ng Sofronio Española, na nagsimula noong October 12 at magtatagal hanggang sa November 9.

Layunin ng nasabing assessment na tukuyin ang mga lugar at komunidad na maituturing na hazardous areas, lalo na ang mga lugar na may matinding banta ng landslide at matinding pagbaha, ayon kay Rogelda Reyes ng Municipal Planning and Development Office (MPDO).

Sa apat na barangay na kanilang tinungo noong ikalawang linggo ng buwan ng Oktubre unang nagsagawa ng CDRA ang grupo. Ito ay sa mga barangay ng Isumbo, Panitian, Labog at Abo-Abo kung saan, may natukoy silang mga komunidad na maituturing na “high risk and dangerous” pagdating sa kalamidad.

Ang isinasagawang CDRA ng MDRRMO sa Sofronio Española, October 12. (Larawan mula kay Rogelda Reyes)

“May mga nakita kaming bahay na nasa risk at ang posibleng abiso talaga ng multi-sectoral group natin as action is relocation ng mga bahay. Nakatira sa madaling bahain,” pahayag ni Reyes, Huwebes, October 21.

Paliwanag niya, isang halimbawa dito ang nangyaring matinding baha na dulot ng nagdaang bagyong Maring kung saan, ilang residente sa Abo-Abo, Panitian, Punang at Pulot ang inabot ng baha at umabot sa mahigit 50 pamilya ang inilikas ng MDRRMO sa mga matataas na lugar.

Dagdag pa ni Reyes, makikipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay kung paano gagawin ang maaaring mga aksyon sa komunidad na natukoy na high risk lalo na ang mga residenteng nasa mababang lugar madaling bahain kapag may malakas na pagbuhos ng ulan o parating na bagyo upang makapagsagawa ng pagpaplano para sa relokasyon o pagbibigay ng abiso na maglipat o maghanap ng matatayuang bahay na ligtas para sa kanilang pamilya.

Samantala, magpapatuloy naman ang isisnasagawang CDRA sa mga barangay ng Iraray, Punang, Pulot Center, Pulot Interior at Pulot Shore hanggang unang linggo ng Nobyembre 2021.