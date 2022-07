- Advertisement by Google -

Aabot sa 716 na indigent senior citizens at 40 na persons with disabilities sa Aborlan ang pinagkalooban ng tulong pinansyal ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Local Social Pension (LSP) kamakailan.

Ang pagkakaloob ay nangyari nito lamang July 13-15 sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) na may kabuuang P1,074,000. Saklaw nito ang kanilang pensiyon para sa taong 2021, habang sa indigent PWDs naman ay may kabuuang P120,000 para sa mga buwan ng July-December 2021.

Ang pagkakaloob ng ayuda sa mga ito ay ayon na rin sa direktiba ni Gobernador Dennis Socrates upang patuloy na maiparamdam sa mga nakatatanda at may mga kapansanan ang pagkalinga ng pamahalaang panlalawigan.

Ito ay sa ilalim ng “Local Social Pension Program for Indigent Senior Citizens & Indigent Persons with Disabilities” ng PSWDO na may layuning makatulong sa mga ito lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan.

