SK sa bayan ng Brooke’s Point, pinagkalooban ng mga printer para sa modules ng mga estudyante

BROOKE’S POINT, Palawan — Naglaan ng pondo ang Brooke’s Point bilang suporta sa nagpapatuloy na distance learning ng mga estudyante sa gitna ng krisis dulot ng pandemyang COVID-19.

Sa panayam ng Palawan News kay Jimart Naingue, Sangguniang Kabataan (SK) Federation president, nitong Miyerkules, Marso 7, sinabi niyang agad na inaprubahan ni mayor Mary Jean Feliciano at ng Sangguniang Bayan ang kahilingan nila na maglaan ng pondo para sa pambili ng mga printer na ipamimigay nila sa 18 barangay ng bayan.

Bilang tugon sa kahilingan ay naglaan ng P349,000 ang pamahalaang lokal na ipinambili ng printers na ngayon ay naipamahagi na at maaari nang magamit.

Dagdag pa ni Naingue, malaking bagay ito sa SK para matulungan ang mga estudyante sa kanilang komunidad sa kanilang pag-aaral lalo pa at isa ito sa pangunahing kailangan para sa kanilang mga modules.

“Nagpapasalamat kami sa LGU Brooke’s Point sa pondo na ito para tugunan ang mga pangangailangan ng SK natin na alam nating malaking tulong sa mga estudyante sa kumunidad. Alam naman natin na kailangan nila ng printer para sa mga modules,” pahayag ni Naingue.

“We are also encouraging our SK leaders na maglaan din ng maliit na halaga sa kanilang pondong makakayanan pa para matugunan pa ang mga pangangailangan ng kanilang mga kapwa kabataan at estudyante, kagaya ng bondpapers para makapag purchase sila,” dagdag niya.

Samantala, ayon kay Naingue, hindi lamang mga SK ang nakatanggap ng mga printers kundi may mga paaralan din na magiging benipesyaryo nito ngayong buwan ng Abril.

“We have 27 printers at may mga ink nang kasama yan. We have also nine schools as our beneficiaries ng printers na magagamit nila,” aniya.

Payo niya sa kaniyang mga kapwa kabataan sa bayan ng Brooke’s Point na ang edukasyon ay hindi mananakaw ng kahit sino man at ito ay magagamit kahit saan, kaya kahit mahirap ang sitwasyon ng pag-aaral ngayong pandemya ay dapat na magpatuloy lang.

“Huwag natin sayangin ang pagkakataon, huwag nating hayaan na mahadlangan ng pandemya ang pag-abot natin sa ating mga pangarap. Lagi natin tandaan na if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you,” dagdag pa niya.

