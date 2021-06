SK ng Calategas namahagi ng financial assistance sa mga estudyante

Mahigit 100 estudyante ng kolehiyo mula sa Barangay Calategas sa bayan ng Narra ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Sangguniang Kabataan (SK) ng barangay nitong araw ng Huwebes, Hunyo 17.

Ang financial assistance na nagkakahalaga ng P500 bawat isa ay ipinamahagi ng SK bilang tulong sa mga mag-aaral para sa kanilang distance learning sa gitna ng kinakaharap na pandeyma dulot ng COVID-19.

Sa panayam ng Palawan News kay SK Chairman Gerry Rubio, inihayag niyang ninanais ng kanilang konseho na kahit maliit lamang na halaga ay makatulong ito sa mga estudyante para sa kanilang pag-aaral para pambili ng load na magagamit nila sa internet upang makapag-download ng modules.

“Dahil sa pandemic na ating kinakaharap ngayon, naisipan ko na maglaan ng funds for financial assistance to those college students, to support their needs lalo na sa pagbili ng load for their online classes. Maliit man na halaga ito, but i believe education is not an expense, it is an investment,” pahayag ni Rubio.

Dagdag pa niya, nagpasalamat din siya sa ibinigay na suporta sa programang ito sa mismong barangay council ng Calategas upang maibigay ang financial assistance sa mga estudyante.

“Sa mga magulang ng mga kapwa estudyante namin, yan lang po ang nakayanan namin pero naniniwala kami na malaking tulong yan sa kanilang mga anak. Pambili ng load para sa kanilang distance learning sa panahon ngayon ng COVID-19,” aniya.

Tiniyak din ng SK na nasunod ang health and safety protocols sa kanilang pamamahagi ng assistance na isinagawa sa barangay gymnasium ng Calategas, kung saan ang mga estudyante ay inobligang magsuot ng facemask at mag alcohol.

