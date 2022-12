The City’s Sangguniang Kabataan (SK) Federation honored top performing SK officials and youth organizations in the 3rd Gawad Kabataang Lingkod Bayan held on December 3.

Myka Magbanua, president of the Puerto Princesa SK Federation, said that an Inter-Agency committee conducted a series of evaluations to determine the awardees.

“Ito ay matapos ang isinagawa na masusing ebalwasyon ng Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan, City Department of Interior and Local Government (DILG), Liga ng mga Barangay, City Youth Development Office at City Social Welfare and Development Office sa mga Sangguniang Kabataan at mga organisasyon,” Magbnua said in a Facebook post.

Among the awards and the winners were:

Natatanging Sangguniang Kabataan (1st) – Brgy. Tagburos

Natatanging Sangguniang Kabataan (2nd) – Brgy. Sta. Monica

Natatanging Sangguniang Kabataan (3rd) – Brgy. Tanabag

Natatanging Tagapangulo ng Sangguniang Kabataan – Hon. Serge II Zulueta (Brgy. Tagburos)

Natatanging Miyembro ng Sangguniang Kabataan – Hon. Alfred Gamao (Brgy. Sta Monica)

Natatanging Kalihim ng Sangguniang Kabataan – Sec. Frankie Esta (Brgy. San Pedro)

Natatanging Ingat-Yaman ng Sangguniang Kabataan – Treas. Jay-ar Llarounilla (Brgy. San Pedro)

Huwarang Sangguniang Kabataan 2022 – Brgy. Mangingisda

Masigasig na Sangguniang Kabataan 2022 – Brgy. Tagburos

Pinakamahusay na Programa, Proyekto at Aktibidad 2022 – Brgy. San Jose (Community Learning Hub & Library)

Pinakaaktibong Sangguniang Kabataan 2022 – Brgy. Tagburos

Pinakaaktibong Opisyal ng Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan – Hon. Rosetom Jay Mahusay (Brgy. Mangingisda)

Natatanging Opisyal ng Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan – Hon. Erona Jane De Leon (Brgy. San Manuel)

Natatanging Hanay ng mga Sangguniang Kabataan – Northwest Cluster

Pinakamaraming Naitalang Kapasiyahan – Hon. Kent Jardin (Brgy. San Pedro)

Natatanging Samahan ng mga Kabataan (School-based Category) – Palawan National School Supreme Student Government

Natatanging Samahan ng mga Kabataan (Community-based Category)- San Pedro Youth Volunteers

Natatanging Samahan ng mga Kabataan (Advocacy-based Category) – International Youth and Students for Peace -Palawan Chapter

Natatanging Samahan ng mga Kabataan (Youth-serving Category) – Red Cross Youth Palawan Chapter

Also awarded were the Sangguniang Kabataan ng Brgy. San Jose for earning the second highest points during the evaluation, Hon. Ivy Joy Maca of Brgy. Tagumpay in recognition for her dedication and accomplishments and Hon. Velly Vanne Somosierra of Brgy. Sicsican for representing the city and winning the 1st POPDEV Quiz Bee of the Population and Development Commission-Mimaropa.

