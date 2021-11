Siyam na mangingisda na naaktuhang gumagamit ng compressor ang inaresto ng awtoridad sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa bayan ng Magsaysay at Agutaya noong araw ng Huwebes, Nobyembre 11.

Unang naaresto ang anim na lalaki habang nangingisda sa karagatang sakop ng Sitio Tagauayan, Barangay Cocoro sa Magsaysay dakong 4:45 ng umaga.

Ang mga suspek ay kinilalang sina Franco E. Zabanal, 32 taog gulang at kapitan ng bangka; Randy C. Zabanal, 54 taong gulang, Felix M. Taladro, Jr., 25 taong gulang; Edwin N. Daitol, 46 taong gulang; Jarlie V. Ugueria, 35 taong gulang, mga residente ng Sitio Tabunan, Brgy. Suba, Cuyo; at si Jofred C. Namia, 44 taong gulang at residente ng Brgy. Rizal, Magsaysay.

Sa report ng Magsaysay Municipal Police Station (MPS) ay sinasabi na nagsasagawa ng seaborne patrol operation ang mga operatiba sa lugar na nabanggit nang masabat ng mga ito ang isang bangka na de makina sakay ang anim na nagsasagawa ng pangingisda at gumagamit ng compressor.

Nakumpiska ng awtoridad mula sa mga suspek ang isang unit ng air compressor with tank mounted, dalawang rolyo ng plastic hose, tatlong pares ng improvised foot paddles, at tatong goggles.

Sa bayan ng Agutaya, tatlong lalaki ang inaresto ng mga operatiba ng Agutaya MPS sa karagatang sakop ng Guinlabog Islet, Barangay Abagat, dakong 12:00 ng tanghali.

Ang mga suspek ay kinilalang sina Ronald Asada Magtubo, 36 taong gulang, kapitan ng bangka, at residente ng Sitio Tabunan, Brgy. Suba, Cuyo; Loreto Javier, 41 taong gulang at Sitio Paya, Brgy. Alcoba, Magsaysay; at Roderick Garcia, 28 taong gulang at residente ng Brgy. Concepcion, Agutaya.

Nakumpiska sa tatlo ang isang air compressor V-type at hose na may habang 20 metro.

Ang mga naarestong suspek ay nasa kustodiya ngayon ng pulisya para sa kaukulang disposisyon.