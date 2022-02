A Barangay Sicsican official has raised the alarm about a probable case of animal cruelty, citing a recent post by a local involving a pet dog is being investigated as a major animal welfare issue.

Barangay chairman Balbino Parangue said Wednesday that the post by a netizen on February 1 showing a dog with what appeared to be a bullet wound would be investigated after an official report is submitted.

“Magpapalabas tayo sa ating purok officials ng paalala, magkaroon tayo ng information dissemination lalo na sa mga tao na may hawak na ganiyang armas na huwag nila sasaktan ang aso. Dahil kapag nahuli sila, may kaakibat na kaparusahan sa mga gumagawa ng hindi maganda sa mga hayop. Siguro, ipapatawag na lang natin ‘yong purok officials na bantayan lalo na first time lang talaga sa amin ‘yan,” Parangue said.

Photo from Ced Morato Facebook Account

“Iko-consider namin na isa sa seryosong usapin sa barangay ‘yan. Baka bibigyan din namin ng mga kaukulang babala o aksyon sa mga kabarangay na gumagawa nito sa mga hayop,” he added.

Cedella Morato, a resident of Rampano Road, posted on her Facebook account a photo of her dog, which she said she found with a bullet wound after returning home.

She also said it was not the first time a dog died in their area, and it happened again this month.

“Ilang dogs na namin ang namatay dito sa Rampano Road. Tuwing uuwi sila, may mga sugat ng bala tapos nanghihina. Kung wala kayong magawa sa buhay, wag nyong idamay mga aso namin pls lang,” Morato said in her post.

Morato said that they also found their first dog that was wounded twice by the same cause before it died. She, however, said she remains clueless about who the possible suspects are and what their motives are.

She has yet to report the incident to the barangay due to her health concerns at the moment.

“Wala kaming kapit-bahay, actually. Pero sa kanto umaakyat dogs namin ‘pag namamalengke kami. Nag-aabang sila sa taas kaya wala talaga akong idea. Minsan ilang days ‘di umuuwi dog namin, pagbalik ganoon na,” she explained.

“Unang dog namin ganoon ginawa mga twice tapos namatay na lang tapos ito na naman,” she added.

On the other hand, Parangue said he believes that the incident was intentionally done and that they will push the investigation to find out who is involved.

He said anyone involved in animal cruelty should face consequences under the Animal Welfare Act.

“Ang advise ko lang ay pumunta rito ‘yong may-ari at mag-usap kami kung ano talaga ang tunay na nangyari para magawan din namin ng aksyon, masubaybayan din namin kung sino may kagagawan–Pwede naman sila kasuhan don, once na nahuli sila sa pananakit sa hayop. May batas din, doon sa animal welfare act na bawal din saktan ang aso, hindi lang aso kahit pusa at ano man klase ng hayop,” he said.

“Palagay ko ay sinadya ‘yan—baka sinadya ‘yan. Alarming na rin ang nangyayaring ganiyan,” he added.