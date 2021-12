Patuloy na umiiral ang shear line o tail-end of the frontal system na siyang tagpuan ng northeast monsoon at easterlies kaya nagkakaroon ng mga kaulapan at pag-ulan na kung minsan ay malalakas sa Southern Luzon at bahagi ng Visayas.

Sa Northern at Central Luzon ay nagpapatuloy pa rin ang amihan na siyang nagdadala ng malamig na panahon lalo na sa madaling araw na may kasamang mahihinang pag-ulan sa silangang parte, ayon kay weather specialist Benison Estareja ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ngayong umaga ng Sabado, Disyembre 11.

Patuloy din ang monitoring ng PAGASA sa low pressure area (LPA) na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility (PAR) at nasa may Pacific Ocean, ayon kay Estareja. Namataan ito bandang 3 a.m. sa layong 2,340 kilometers East of Mindanao.

“Posible [itong] maging ganap na bagyo sa susunod ng 48 hours — either today or tomorrow ay maging isang tropical depression ito, at habang tinatawid ang Pacific Ocean ay mag-intensify pa, at worst case natin, ay into a typhoon,” pahayag niya.

“Posible itong pumasok ng ating PAR sa araw ng Martes (Disyembre 14) at papangalanan na Odette,” dagdag niya.

Si Odette ang magiging pang 15 na bagyo na papasok sa PAR ngayong taon. Ang mga posibleng landfall areas nito ay Eastern Visayas o Caraga.

Ayon naman sa PAGASA Regional Weather Forecast kaninang alas 5 ng umaga, ang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng shear line.

Ang Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan dulot ng amihan.

Ang Central at Western Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng localized thunderstorms.

Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilangang-silangan ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, na may katamtaman hanggang sa maalon sa karagatan.