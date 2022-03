Hindi lang ang pitong barangay na may presensya ng makakaliwang grupo sa munisipyo ng Quezon ang nabibigyan ng serbisyo dahil sa Executive Order No. 70, kung saan nabuo ang Task Force to End Local Communist Armed Conflict (ELCAC) kundi ang lahat ng 14 na barangay nito.

Sa Network Briefing News noong Pebrero 28, sinabi ni Quezon municipal mayor Joselito Ayala na kung ang pitong barangay lang na may presenya ng mga rebelde ang kanilang bibigyan ng serbisyo, ibig sabihin lang nito ay maaari p silang impluwensyahan kaya ang ginawa nila ay ang lahat ng barangay ay pinasyalan at binigyan ng serbisyo ng Municipal Task Force ELCAC.

“Lahat po ng departments na narito sa ating lokal na pamahalaan, lahat ng mga national agencies na nandito sa aming bayan ay isinama sa formulation ng executive number 70,” pahayag ni Ayala.

Aniya, tuwing araw ng Biyernes bawat linggo ay pumupunta sila sa malalayong mga barangay at mga sitio sa bayan ng Quezon para maghatid ng iba’t ibang serbisyo. Kabilang rin sa mga nagawa at ginagawa ngayon ang mga farm-to-market road, nagkaroon rin ng libreng tuli, gupit, feeding program, at iba pa.

- Advertisement -

Umaasa naman si Ayala na magtutuloy-tuloy na mapondohan ang Task Force ELCAC para aniya, taun-taon ay maabot nila ang lahat ng 14 na barangay sa Quezon, kabilang na ang mga sitio. (MCE/PIA-MIMAROPA, PALAWAN)