Aabot sa 452 na senior citizens ang tumanggap ng tulong pinansiyal mula sa pamahalaang panlalawigan na may kabuuang P678,000 para sa kanilang pensiyon na saklaw ang mga buwan ng Enero-Hunyo 2021, habang nasa 440 naman na senior citizens ang napagkalooban ng pensiyon para sa mga buwan ng Hulyo-Disyembre 2021 na may kabuuang P660,000.

Ang persons with disablities (PWDs) naman na tumanggap ng tulong pinansyal ay nasa 54 para sa mga buwan ng Hulyo-Disyembre 2021 na may kabuuan namang P162,000 sa bayan ng Rizal nitong nakalipas na Hulyo 26-29, 2022.

Ang tulong pinansiyal o local social pension ay personal na ipinagkaloob ng mga kawani ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) sa ilalim ng Local Social Pension Program for Indigent Senior Citizens & Indigent Persons with Disabilities ng naturang tanggapan na may layuning makatulong sa mga ito lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan.

Ang pagkakaloob ng ayuda sa mga ito ay ayon na rin sa direktiba ni Gob. Victorino Dennis M. Socrates upang patuloy na maiparamdam sa mga nakatatanda at may mga kapansanan ang pagkalinga ng Pamahalaang Panlalawigan.

