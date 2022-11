Mas hinigpitan ngayon ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm (IPPF) ang pagbabantay sa kanilang mga pasilidad kasunod ng pagkakahuli ng isang babaeng dalaw na sumubok na magpuslit ng ilegal na droga sa loob ng Montible Sub-Colony nitong umaga ng Linggo, November 27.

Ayon kay IPPF Superintendent Gary Garcia, matapos ang ilang report na natatanggap kaugnay sa ginang na si Marilyn Tabang Rosales, ay agad na isinailalim ang mga sangkot na persons deprived of liberty (PDL) sa preventive cell transfer habang nagsasagawa ng imbestigasyon kaugnay dito.

“Tatlo ang dinala na natin dito [sa Iwahig] kasama ang asawa [suspek] para maimbestigatahan,” pahayag ni Garcia.

Aminado si Garcia sa posibilidad na hindi ito ang unang pagkakataon na may nakapagpasok ng droga sa loob ng IPPF.

“May posibilidad, katulad ng sinabi ko, kapag may impormasyon tayo katulad ng ganyan, may posiblidad talaga na nakapagpasok. Kaya sa ngayon, matindi ang ginagawa nating security,” pahayag niya.

“Last month pa namin siya sinusubaybayan kasi mayroon ngang mga impormasyon na nakakarating sa atin na nagpapasok. That’s why when we received yung impormasyon na yun, binigyan natin ng instruction ang mga tao namin sa Montible na bantayang maigi, at nagkataong na tiyempuhan nga siya,” dagdag nito.

Sa naging panayam naman ng Palawan News kay Rosales ay dumepensa ito na hindi sa kanya ang nakumpiskang pinaghihinalaang shabu mula sa kanyang bag.

Ayon kay Rosales, posible itong inilagay sa kanyang bag ng isang babaeng kanyang nakasabay.

“Nagtaka po ako bakit nagkaroon ng ganun ang bag ko, kasi noong Sabado na pumunta ako ng Aborlan, may naki angkas sa akin. Malakas ang ulan, may pangarga ako sa motor na mababasa, nakisuyo ako sa kanya na hawakan niya ang bag ko, kasi baka mabasa ang cellphone ko pinasok ko sa loob ng bag ko saka nakisuyo ako sa kanya na pakihawakan niya ang bag ko kasi nasa loob ang phone ko. Bago ko binuhat ang pangarga ko. Noong ok na, kinuha ko ang bag ko. Hindi na ako nag isip pa kasi may tiwala ako,” pahayag ni Rosales.

Dagdag pa ng suspek, wala siyang sapat na pera para ipambili ng droga at ipasok sa loob ng Montible Sub-Colony.

Si Rosales ay dating drug surrenderee noong taong 2017, at siya ay kabilang sa drugs list na inilabas noon ng PNP.

Katuwiran nito, napabilang siya sa drugs list ng PNP dahil sa kanyang dalawang kapatid na nauugnay noon sa droga.

Paalala naman ng bagong pamunuan ng IPPF, hindi nito papayagan ang droga sa kanilang pasilidad, at magiging doble ang kanilang paghihigpit para hindi na maulit pa ang nangyari.

Magsilbi din daw na paalala ito sa lahat ng mga dalaw o sino mang mag nais na sumubok na magpasok ng anu mang iligal na bagay sa loob ng IPPF.

“Bibigyan naming ng focus ang ganitong mga ilegal na bagay. Hindi namin papayagan na magkaroon ng droga sa loob na pasilidad lalo na ngayon sa bagong pamunuan,” ayon kay Garcia.

“Warning ito sa mga tao na susubok na magpasok ng droga sa loob,” dagdag nito.

