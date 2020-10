Security guard sa Coron, nagwala at nakipag-agawan ng baril

Isang security guard sa bayan ng Coron ang isinailalim sa kustodiya ng municipal police station (MPS) matapos itong sampahan ng mga kasong alarm and scandal at direct assault dahil sa pagwawala na nauwi sa pakikipag-agawan ng baril sa kanyang mga dating kasamahan din na guwardya noong Miyerkules.

Kinilala itong si Jeffrey Tapion ni P/Maj. Thirz Starky Timbancaya, hepe ng Coron MPS.

Bago umano ito nagwala noong October 14 ay pumunta pa ito sa kanyang opisina noong October 13 para ireklamo ang anak ng may-ari ng boarding house na kanyang tinutuluyan dahil sa pamboboso at video recording habang siya ay nakikipagtalik sa kanyang live-in partner.

“Siya pala ang taong pumunta sa opisina a day before na mangyari iyong October 14. Noong October 13 nasa-opisina ko siya at nakausap ko naman siya. Mayroon syang inilalapit na problema — personal nilang maglive-in partner — na diumano doon sa kabilang boarding house kino-complain nila ang anak noon. Sabi nila sila ay binusohan at baka o maaring binidyuhan pa daw doon sa kanilang siguro partner activity,” ayon kay Timbancaya.

Pero sabi rin ni Timbancaya, sa pagtatanong nila sa live-in partner nito na hindi na niya binanggit ang pangalan, si Tapion ay may pinagdadaanang problema. Hirap ito sa pagtulog at may kakaiba rin na ikinikilos.

Sabi niya, hindi nakakatulog si Tapion dahil sa posibleng kahihiyan sakaling totoo ang pagkuha ng video sa kanila.

Napansin din umano ng live-in partner nito na maraming sinasabi si Tapion na hindi nito maunawaan.

“Hindi makatulog ang lalaki dahil doon sa posibleng kahihiyan na aabutin nila. Parang nagkaroon siya ng trauma sa pag-iisip at depression hanggang sa pumunta sa opisina,” dagdag ni Timbancaya.

“Noong pumasok na ang babae sa trabaho naiwan si lalaki, iyon naman ang pagkakataon na si lalaki ay pumunta doon sa isang bangko at nakipagkwentuhan sa dati niyang kasamahan, kaya lang may nangyaring kakaiba mula doon sa kinikilos ng lalaki,” paliwanang ni Timbancaya.

Sa ngayon ay maayos na ang sitwasyon ni Tapion sa kanilang kustodiya matapos itong sampahan ng kaso.