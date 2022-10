Ililipat ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) ang kanilang regional office sa lungsod ng Puerto Princesa, ayon kay Sec. Allen Capuyan.

Ipinahayag mismo ito ni NCIP chairperson at NTF ELCAC executive director Capuyan na sa ikalawang araw ng isinagawang “Healing, Reconciliation and Operationalizing the 11 Blocks in the Ancestral Domain in support to the Whole of Government/Whole of Nation Approach by empowering the FRs, IP Youth/IP-EPs, and IP Leaders” dito sa Puerto Princesa City.

“Matapos naming maikot ang Mindoro at ang Palawan, ang hangad ng NCIP MIMAROPA na resolbahin ang problema ng Mindoro at Palawan. Doon kami pumuwesto sa ating opisina sa Quezon City, sumubok kami na magdala ng organic sa Mindoro upang doon ilagay ang regional office, pero ganun pa rin, hati pa rin,” pahayag niya.

“Ngayon ang tanong, ano ang uunahin ko, Mindoro, Romblon, o Palawan? Uunahin ko ang Palawan, maraming oportunidad sa Palawan ngayon na karamihan doon ay nasa ancestral domain. Marami ngang oportunidad, ngunit nandiyan din ang hamon at mga problema, kaya’t napagkasunduan namin na ilipat ang regional office sa Puerto Princesa,” dagdag pahayag ni Capuyan.

Ayon pa kay Sec. Capuyan, “Kapag walang ancestral domain parang pinatay mo na rin ang mga katutubo.”

Naging emosyonal din ito sa kanyang mensahe kung saan hiningi niya ang kapatawaran mula sa mga katutubo hinggil sa kung anumang pagkukulang ng NCIP.

“Kung anuman ang kasalanan namin sa NCIP, mga pagkukulang, patawarin nyo po kami, at kailangan din namin ang inyong tulong,” ang emosyonal na pahayag ni Sec. Capuyan.

“Ang importante talaga ay ang unity, ang pagkakaisa nating lahat, kasi iisa lang ang ating kultura, isa lang ang ating pinagsasamahan, yon po ang ating panghawakan,” dagdag na pahayag ng Kalihim.

Nanawagan din ito sa mga katutubo na tigilan na ang pagbenta ng mga lupaing ninuno.

Sa kasalukuyan ay mayroon nang mahigit 60 na empleyado ang NCIP MIMAROPA at kulang pa ito nang mahigit 30 na empleyado, pahayag pa ni Capuyan.

Kasama ni Capuyan sina NCIP Commissioner Jeorge M. Largado at NCIP MIMAROPA Regional Director Marie Grace Pascua sa pag-ikot sa iba’t ibang munisipyo sa Palawan upang alamin ang kalagayan ng mga katutubo. (OCJ/PIA-MIMAROPA)

