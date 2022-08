- Advertisement by Google -

Ikinasa ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office (MDRRMO) ngayong araw, Agosto 29, ang isang search and retrieval (SAR) operation para sa isang batang sinakmal at tinangay ng isang buwaya sa Barangay Canipaan sa munisipyo ng Rizal kahapon Agosto 28.

Ayon kay Anthony Lorenzo, hepe ng MDRRMO, nakipag-ugnayan sa kanila ang Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) at Palawan Wildlife and Rescue Conservation Center (PWRCC) matapos ang insidente kahapon upang agarang isagawa ang paghahanap at pagkuha sa bata.

“After the incident kahapon, nag coordinate po agad sa atin ang PCSDS, PWRCC, katuwang din natin ang MENRO para sa search and rescue na sisimulan ngayong araw ng Lunes,” sabi ni Lorenzo.

Sa kanyang paliwanag, kasama sa plano ang paghalughog sa mga katabing ilog sa Canipaan para matagpuan ang bata.

“PCSDS, PWRCC po ang nagplano kung paano ang SAR, kami sa MDRRMO at MENRO ay magiging katuwang nila, hanggat siguro na di pa nahahanap ang katawan ng bata ay magpapatuloy ang paghalughog sa mga ilog na nasa Canipaan,” dagdag niya.

Ayon naman kay Jovic Fabello, tagapagsalita ng PCSDS, kinumpirma nitong patungo na ng Rizal ang kanilang team kasama ang PWRCC habang isinusulat ang balitang ito.

“Yes po, patungo na sila ng Canipaan sa Rizal para sa search and retrieval operation doon, katuwang din natin ang Coast Guard,” sabi ni Fabello.

Sa kwentong ibinahagi ni Jed Tarbok ng Barangay Canipaan, dakong alas 9 ng umaga ng Linggo, Agosto 28, nang maganap ang insidente habang nangangawil sa ilog ang batang kinilalang si Antonio Cardejon, 10 years old, at Grade 5 student, kasama ang kanyang mga kaibigan.

“Nangangawil lang ang bata kasama ang mga kaibigan nya, sya ay nakapatong sa bangka na nasa pampang, pauwi na sila then pagbaba nya mga lampas tuhod nya doon na sya sinunggaban ng buwaya at hinila sa malalim na part ng ilog,” sabi ni Tarbok.

Aniya, matagal pang namalagi ang buwaya sa bukana, habang nasa bibig nito ang bata ngunit bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kung kailan bumaba na ang tubig (low tide), dinala na ng buwaya ang bata malayo sa pangpang.

Sinabi din ni Tarbok na alam ng mga tao sa lugar na pinamamahayan ito ng mga buwaya, at hindi lang ito ang unang pagkakataon na mayroong inatake at namatay sa Canipaan.

Sa survey na isinagawa ng Crocodylus Porosus Philippines Incorporated (CPPI), isang NGO na nagsasagawa ng mga crocodile survey sa Palawan, mayroong 33 sightings ng buwaya ang kanilang naitala sa Canipaan river buwan ng Hunyo 2022.

Ayon kay Rainier Manalo, CPPI researcher, ang paglabas ng buwaya ngayong buwan ng Agosto ay kaugnay sa “end of hatchlingperiod”.

Ibig sabihin, napisa na nila ang kanilang mga itlog at gumagala na rin ang male crocodiles sa kanilang habitat o ilog na tinitirahan upang maghanap ng makakain.

