Nagpaalala ang Provincial Treasurer’s Office (PTO) ng pamahalaang panlalawigan sa mga may-ari ng mga sasakyan na nagbibiyahe ng mga kalakal, tulad ng delivery truck at van, na sila ay dapat magbayad ng buwis na nagkakahalaga ng P500 bawat behikulo.

Ang pagpapaalala ay inanunsyo ng treasurer’s office sa pamamagitan ng Provincial Information Office (PIO) noong Huwebes sa pamamagitan ng isang social media post.

Ayon kay Elino Mondragon, ang provincial treasurer, ang pagbabayad ng naturang halaga ay nakasaad sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 at Revenue Code ng lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Ordinance No. 1285-12.

Nakasaad dito na ang pamahalaang panlalawigan ay mangongolekta ng taunang buwis sa lahat ng mga truck, van o anumang transportasyon na ginagamit ng mga manufacturers, producers, wholesalers, dealers at retailers bilang delivery vehicles.

Sa pahayag ng PIO, sinabi ni Mondragon na mas maiigi umanong magkusa nang magbayad sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang pagkaabala sa pagbiyahe ng kanilang mga kalakal at produkto kapag nasita at mahuli ang mga ito sa mga checkpoints.

“May kaukulang parusa sa paglabag sa ordinansang ito na nakasaad sa Chapter V, Section 314 ng Revenue Code of Palawan at Section 175 ng Republic Act 7160 kung saan ang sinumang lalabag sa batas na ito ay magmumulta ng hindi bababa sa isang libong piso (P1,000) ngunit hindi lalampas sa limang libong piso (P5,000) o maaaring makulong ng isang (1) buwan hanggang anim (6) na buwan batay sa kautusan ng korte,” ayon sa PIO.

Samantala, kapag nabigo namang bayaran ng nagkasala ang kaukulang multa, nakapaloob sa Section 175 ang “Distraint of Personal Property” kung saan sinasabi na “upon failure of the person owing any local tax, fee or charge to pay the same at the time required, the local treasurer or his deputy may upon written notice, seize or confiscate any personal belonging to that person or any personal property subject to the lien in sufficient quantity to satisfy the tax, fee or charge in question together with any increment thereto incident to delinquency and the expenses of seizure”.

Ang “Distraint Personal Property” ay ibebenta sa pamamagitan ng pampubikong subastahan na naaayon sa tamang proseso.