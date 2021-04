Sangguniang Panlalawigan muling isusulong pagkalooban ng insentibo ang mga veterinary aides sa Palawan ngayong taon

Isinusulong ng Sangguniang Panlalawigan na muling pagkalooban ng insentibo ang lahat ng mga Barangay Veterinary Aide (BVA) sa Palawan na nagkakahalaga ng P500 kada buwan mula Enero hanggang Disyembre 2021 lalo na’t ang pondo para rito ay nakapaloob sa 2021 Annual Budget ng provincial government.

Ito ay sa pamamagitan ng Resolution No.136-21 na may titulong “Requesting Governor Jose Ch. Alvarez to Grant the Barangay Veterinary Aides in the Province an incentive amounting P500.00 each per month retroactive January 2021 to December 2021, as included in 2021 Annual Budget of the Provincial Government” na iniakda nina board members Ryan Maminta at Albert Rama sa ginanap na regular na sesyon kahapon, Abril 20, 2021.

Ayon kay BM Maminta, sa kasalukuyan umano ay wala pang ordinansa ang Provincial Board na sumasaklaw sa pagbibigay ng insentibo para sa mga ito kada taon kung kaya’t mainam na agad na maaprubahan ang kahilingan upang agad na maiproseso ng Provincial Veterinary Office ang mga kinakailangang dokumento para rito.

Dagdag pa nito, mayroon umanong budget na aabot sa P2, 276, 000.00 na nakalaan para sa mga Bgy. Veterinary Aide sa lalawigan na maaaring pagkunan ng pondo para sa taong 2021.

“Sa kasalukuyan po, mayroong budget na P2,276,000.00 for 2021 Local Expenditure Program under the Bgy. Veterinary Aide Program of the Province kaya minabuti ng kinatawan na ito sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Veterinary Office sa pamamagitan din ng Chairperson ng Committee on Agriculture Board Member Albert Rama na muli ay ulitin sapagkat yearly po, annually ginagawa ‘yong pagbibigay ng authority sa ating minamahal na Gobernador at wala pa tayong partikular na ordinansa covering the Brgy. Veterinary Aides para di na taun-taon magbigay ng ganito,” yon kay Maminta.

Ang pagkakaloob ng insentibo para sa mga Barangay Veterinary Aides sa lalawigan ay bilang pagkilala ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Gob. Jose Ch. Alvarez sa ginagawang inisyatibo at kontribusyon ng mga ito upang mapanatiling ligtas ang Palawan lalo na sa African Swine Fever (ASF) at upang makatulong na rin sa mga ito.

