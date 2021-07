Sangguniang Bayan ng San Vicente nanawagan sa alkalde na bumili na ng sariling bakuna para sa bayan

SAN VICENTE, Palawan — Muling nanawagan ang Sangguniang Bayan (SB) kay Mayor Amy R. Alvarez na gamitin na ang pondong P6 million na inilaan sa pamamagitan ng isang ordinansa noong ika-15 ng buwan ng Marso para ipambili ng sariling bakuna laban sa COVID-19, at maglaan pa ng karagdagang P30 million mula sa sarili nitong pondo upang mabilis na makabalik sa normal ang bayan.

Sa Resolution No. 2021-62 na inaprubahan ng SB noong ika-7 ng Hunyo, binigyang-diin nito na ang kasalukuyang estado ng pagbabakuna sa munisipyo ay “urgent” at “alarming”. Sa kasalukuyan ay nasa 2.93 per cent pa lamang ng target population ng bayan ang nabakunahan.





Resolution No. 2021-62 na inaprubahan ng SB noong ika-7 ng Hunyo.

“Kung aasa lang tayo sa ibibigay na bakuna ng national government, baka abutin pa tayo ng limang taon bago magka-herd immunity o maging normal ulit ang pamumuhay natin,” pahayag ni Vice-Mayor Antonio “AVG” Gonzales.

“May pondo na kasi tayong in-approve noong March pa. Pero hindi pa ito nagagastos hanggang sa ngayon. Kaya din itong dagdagan ng kahit P30 million pa kasi marami pang budget na hanggang ngayon ay hindi pa nagagastos,” dagdag ni SB Member Renato “Nats” Fernandez na siya ring chairman ng Committee on Appropriations.

Tinatayang nasa humigit-kumulang 22,000 residente ng bayan ang kwalipikado nang magpabakuna. Sa araw ng pagpasa ng resolusyon ay nasa 700 pa lamang na residente ang nabakunahan gamit ang alokasyon mula sa national government.

“Naniniwala tayo na ang tanging solusyon [sa pandemyang ito] ay pagbabakuna. May budget tayo, gamitin natin. Tingnan mo ang El Nido, ang Puerto, ang Manila…bumili na sila ng sarili nilang bakuna,” dagdag paliwanag ni Gonzales.

Noong Pebrero, nagpasa rin ang Sanggunian ng kahalintulad na panawagan sa pamamagitan ng Resolution No. 2021-18 na iniakda ni SB Member Lilibeth Uapal-Osorio, na nagrerekomenda sa alkalde ng bayan na bumili ng bakuna na may “pinakamataas na efficacy” at “most reasonable” ang presyo.

Reaksyon naman ni Alvarez, hindi totoong nakabili na ang ibang munisipyo ng bakuna para sa COVID-19.

“For those who are telling lies na nag-procure na ang mga ibang munispyo sa Palawan, that is not true. As usual, Ang Sangguniang Bayan ng San Vicente wants to dictate to me how to run our munispyo. Sana they remember na legislative branch kayo and executive branch ako,” pahayag ni Alvarez.

“I am the League of Municipalities of Palawan president and I have direct access to the mayors of Palawan. No one has purchased vaccines yet. Alam ko that Puerto Princesa was able to procure through the league of cities. Kase highly urbanized sila at different ang treatment nila kase hindi sila part ng League of Municipalities. But any other LGU dito sa Palawan, wala pa nag-procure as of now,” aniya.

“As Local Chief Executive of San Vicente, sana the people trust that I have their best interests at heart and also consider I have to budget our spending for the rest of the year since may pandemya pa ngayon. And I still have to consider the progress and development sa ating munispyo. Ngayon active lang sila kase election na,” dagdag niya.

WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts