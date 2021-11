SAN VICENTE, Palawan – Sumailalim sa orientation ang mga quarantine checkpoint personnel at van operators sa bayan na ito sa municipal gymnasium noong araw ng Biyernes, Nobyembre 5, upang magkaroon ng kaisahan sa pag-unawa sa mga polisiyang ipinaiiral at upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Masusing tinalakay ni Municipal Local Government Operations Officer (MLGOO) Rustico B. Dangue ang mga polisiya at patakarang ipinatutupad ng pamahalaang nasyunal, Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) at ang mga nilalaman ng Municipal Ordinance No. 26, Series of 2021.

Ang Municipal Ordinance No. 26 ang nagtatakda ng mga travel requirements para sa mga indibidwal na papasok at lalabas sa bayan ng San Vicente, kabilang ang mga turista, authorized persons outside residence, locally-stranded individuals at iba pa.

“Gusto nating ipaaalala na napakahalaga sa bawat isa na maintindihan natin nang husto ang nilalaman ng mga local policies na ito, ng mga ordinansa upang sa gayon ay magampanan natin ang mga katungkulan partikular sa ating mga checkpoints o border,” saad ni MLGOO Dangue, incident commander.

- Advertisement -

Ibinahagi naman ni Municipal Tourism Officer Lucylyn Panagsagan ang mga impormasyon patungkol sa pagbubukas ng San Vicente sa mga domestic tourists sa pamamagitan ng isinasagawang bubble flight kabilang ang planong Point to Point (P2P) leisure travel sa bayan.

Bukod sa regular na bubble flight mula sa Manila patungong San Vicente, inihayag ng hepe ng Municipal Tourism Office ang planong pagtanggap ng mga turista na magmumula sa labas ng lalawigan at lalapag sa mga paliparan ng El Nido at Puerto Princesa City.

“Also bubuksan na rin natin ang gateway natin from El Nido at Puerto Princesa. Kaya kailangan natin na mas lalo pang maging mapagmatiyag at magbantay it is because gusto natin na mag-open na ang ekonomiya, marami na naman ang makikinabang dito pero dapat din po na ang ating protocols ay susundin,” saad ng Municipal Tourism Officer.

Para masiguro naman na ligtas ang pagbiyahe pareho para sa mga turista at van drivers, kinakailangan ng van drivers na sumailalim sa libreng rapid antigen testing kada dalawang linggo at dapat na sila ay nakasuot ng personal protective equipment (PPE).

Samantala, nagbigay rin ng pag-uulat ang Municipal Health Office sa pamamagitan ni G. Carlo Chua patungkol sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa mga barangay at ng isinasagawang pagbabakuna.