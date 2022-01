SAN VICENTE, Palawan – Dalawang kagamitan para sa pagproseso ng basura ang natanggap kamakailan ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) mula sa Deparment of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau MIMAROPA (DENR-EMB).

Ayon sa post ng Information and Communication Section ng San Vicente noong Martes, ipinahayag ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) na dumating sa bayan ang unit ng organic waste shredder at rotary composter noong ika-29 ng Disyembre.

Ipinagkaloob ito ng DENR-EMB bilang suporta sa implementasyon ng Solid Waste Management Program (SWMP) ng bayan.

- Advertisement -

Pinagkalooban ng DENR-EMB ng nasabing kagamitan ang San Vicente matapos na makita ang maayos na implementasyon nito ng mga polisiya na may kinalaman sa SWMP, ayon sa MENRO.

“Support nila ito sa ating Solid Waste Management Program kasi nakitaan nila tayo ng compliance doon sa policy ng DENR with regards to SWM,” pahayag ni Ian Echanes ng MENRO.

Dagdag niya, ang organic waste shredder ay may kakayahang magproseso ng 300 kilos ng basura kada oras, tulad ng market waste at mga sanga ng puno na may diameter na hindi lalagpas sa dalawang pulgada.

Ang rotary drum composter naman ay kayang magproseso ng isang toneladang biodegradable waste kada isang batch ng salang.

Paliwanag pa ni Echanes, mapapabuti ng naturang mga kagamitan ang pamamahala sa biodegradable waste lalo sa market waste ng bayan.

“Malaking bagay ito. Ang unang problema riyan ay market waste, e. How we will be going to address market waste dahil magkakaproblema tayo rito kapag lumaki ang ating palengke. Dadami ang tao, maraming mamimili at maraming biodegradable waste ang mapo-produce. Yun ang dahilan ng pamamaho ng palengke natin kapag hindi na-manage ang market waste,” ani Echanes.

Ang mga basurang mapo-proseso ay magagawa namang organikong pataba at maaaring magamit sa organikong pagsasaka.

Matatandaang noong nagdaang taon ay itinanghal ng Pamahalaang Panlalawigan ang San Vicente bilang kampeon sa 2020 Search for Best LGU Solid Waste Management Practices and Response.

“Tuloy-tuloy lang ang ating ginagawang pagsisikap pagdating doon sa compliance sa Republic Act No. 9003,” dagdag ni Echanes.