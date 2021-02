San Vicente, muling tatanggap ng mga turista galing labas

Muling tatanggap ng mga turista galing labas ang bayan ng San Vicente sa ilalim ng “travel bubble” na sistema nito ng pagbubukas ng turismo sa bayan.

Ayon kay Tonino Habana ng Lazuli Resorts, may parating silang mga turista sa ilalim ng programa sa darating na Marso 27 hanggang April 31. Pangalawang pagkakataon na ito matapos ang naunang isinagawang travel bubble noong Pebrero 12 at 15 kung saan may kabuuang 32 turista ang bumisita sa munisipyo.

“We will have our next travel bubble flights on March 27, 31, and April 4. So yung mga may clients, you can recommend these flights. We will announce a special rate for March 27, San Vicente to manila. Also special rate on April 4, Manila to San Vicente,” pahayag ni Habana.

Matatandaang noong Pebrero 19, ay nagkaroon ng debriefing kung saan sinuri ng Municipal Inter-Agency Task Force ang naunang aktibidad.

Ayon kay Lucy Panagsasan, municipal tourism officer ng San Vicente, naging maganda ang resulta ng naunang travel bubble kung kaya’t isasagawa ito ulit.

“As per MIATF meeting last week, in general smooth naman po ang naging takbo ng bubble flight, kaya po magkakaroon ng another flights as mentioned ni sir tonino,” ani Panagsagan

Ipinaliwanag din ni Panagsagan na kaya tinawag na travel bubble ang aktibidad ay dahil sa ang mga bisita ay dito lamang papasyal sa bayan ng San Vicente. “Travel bubble dahil exclusive lang po within sanvic, di po lumalabas to other destination except sa atin lang this is to promote safe tourism,” aniya.

Tiniyak din niya na mahigpit ang gagawing pagpapatupad ng health at safety protocols upang maging ligtas at maayos ang susunod na mga byahe.

Kabilang ipinatutupad na alituntunin ay ang 50% loading capacity ng eroplano, pagsuot ng face mask at face shield at pagkuha nv mga kailangang dokumento.

“Kailangan ay masunod ang mga dapat gawin bago sumakay ng eroplano. No exit flight no entry for tourists. No negative rt pcr test taken within 48 hours of departure, no entry. Lahat ng tourists will be issued an acceptance letter by San Vicente,” ani Habana. “They need to register on line sa San Vicente website and get QR code sa phone. Dapat din po may approved itinerary from local accredited establishment and travel and tour,” dagdag niya.

Kinakailangan din na sagutan ng tama ang mga health declaration form ng mga ito at palagiang magdala ng valid ID.

Ang travel bubble ay isinulong ng mga accredited tourist establishments sa bayan ng San Vicente at ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Municipal Tourism office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang Philippine National Police, Philippine Marines, at Philippine Coast Guard.

