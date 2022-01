SAN VICENTE, Palawan — Nagtala ng anim na bagong kaso ng COVID-19 ang bayan na ito matapos na mag-positibo sa antigen test noong araw ng Lunes (Enero 10) at Miyerkules (Enero 13).

Ayon kay Dr. Mercy Grace Pablico, municipal health officer ng San Vicente, apat sa mga ito ay babae at dalawa ang lalaki. Walong taon ang pinakabata, samantalang 36 naman ang pinakamatanda.

“Six ang total active cases natin ngayon, may tatlo kahapon (Miyerkules) at yung unang tatlo ay noong Monday. Referral ito ng isang hospital sa Roxas, nagpapakonsulta kasi siya doon, tapos tinest at yon nag-positive,” pahayag ni Pablico.

“Dalawa sila, yung isa buntis kaya pinasundo sa atin, taga Port Barton sila. Tapos ang isa naman magta-travel dapat ng Coron via El Nido. Since requirement ng El Nido na magpa antigen test, doon siya na test at nag-positive kaya pinasundo ulit sa atin, taga Binga ito,” dagdag niya.

- Advertisement -

Aniya pa, ang mga taga New Agutaya ay ang unang tatlo na outpatient department treatment (OPD). Sila ay nasa bahay tuluyan ng San Vicente kung saan sila naka-isolate. Ang iba naman na fully vaccinated at mild ang symptoms ay naka-home quarantine

Ipinaliwanag ni Pablico na dapat ay masunod nila ang mga guideline ng home quarantine kaya dapat ay may sariling kuwarto na may banyo at kayang asikasuhin ng kamag-anak.

“Pero ang problem natin ngayon is quarantine facility, kasi madami pa rin for sure [ang] magpa-facility based quarantine kasi marami pa ding sirang bahay at walang sariling kuwarto. Pero manageable pa naman. The rest is logistics wise, laboratory supplies, manpower wala tayong problem dyan,“ ayon pa sa kanya.

Muli ring nagpaalala naman ang pamunuan ng Rural Health Unit (RHU) kaugnay ng patuloy na ipinatutupad na health protocols.

“Huwag po maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng facemask, mag physical distancing, at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate at magpatest. Tandaan ang right test at the right time. Agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19,” pahayag pa nito.