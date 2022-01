SAN VICENTE, Palawan – Muling naghigpit sa pagpapatupad ng patakaran sa mga biyahero, partikular sa mga inbound travelers ang bayan na ito simula nitong araw ng Biyernes, Enero 7.

Ang paghihigpit ay ipinatupad upang mapigil ang posibleng pagpasok ng Omicron variant ng COVID-19 sa bayan, alinsunod na rin sa mga polisiya ng National Inter-Agency Task Force.

Kabilang sa ipatutupad na bagong patakaran ang pagpapakita ng negative antigen test result sa loob ng 24 oras para sa mga wala pang bakuna, sa mga lokal na turista, authorized persons outside residence (APOR) na manggagaling sa ibang lugar sa lalawigan, at mga residenteng namalagi ng higit sa tatlong araw sa ibang munisipyo.

Mayroong pitong araw na validity naman ang antigen result ng mga naghahatid ng pangunahing pangangailangan kabilang ang online shopping delivery.

Ang mga bakunadong byahero naman mula sa mga munisipyo ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa ay hahanapan ng vaccination card o certificate sa mga itinalagang QCPs.

Para naman sa mga manggagaling sa labas ng lalawigan, kapag hindi pa bakunado ay kailangan ng negative RT-PCR test result at negative antigen result naman kung bakunado na. Kailangan ding magparehistro sa S-pass ang mga inbound travellers mula sa labas ng Palawan.

Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer Rusrico Dangue, bilang bahagi ng paghihigpit ay muling inalerto ang pwersa ng COVID Shield upang bantayan ang mga quarantine control points (QCPs) na matatagpuan sa mga lagusan ng Barangay Binga, Port Barton, Caruray, Alimanguan at New Agutaya.

“Preparation natin sa munisipyo ng San Vicente doon sa mga nangyayari sa metro manila na nasa alert level 3 sila sa ngayon because of the omicron variant. So dito naman sa atin as of yesterday, (Janiary 6) ang information ng ating municipal health officer during the meeting ng San Vicente MIATF ay mayroon na tayong new additional COVID-19 case pati ang brookes point,” pahayag ni Dangue.

“Suspectedly may mga inbound tayo na kasabay nitong papuntang Brookes point na namonitor na mayroon ngang new case ng COVID-19. So bina-validate pa rin natin kung isang aircraft lang ang nasakyan at kung isang aircraft lang ito ay magiging intensive ang contact tracing natin dahil may pumasok na inbound kasabay ng nandoon sa brookes point,” dagdag niya

“With this anticipation naman para doon ay in-entinsify nating buksan effective this morning (January 7) ay mayroon na tayong mga uniformed personnel thru COVID shield at naglagay na rin tayo ng limang checkpoint. E-maintain natin ngayon yung dito sa may Landing sa New Agutaya, yung dating nasa Itabiak na quarantine control point na dedicated sa COVID prevention na basically diyan nagsisimula sa checkpoint natin ang contact tracing activities at iba pang prevention measures na ina-apply ng ating munisipyo” paliwanag pa niya.

Ayon pa kay Dangue, naging maganda ang resulta ng pagpapatupad nila ng mga aliruntunin maging noong pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon.

“Noong magsimula at natapos ang Christmas holidays ay zero covid case tayo, but diffenetly affected tayo ng nangyayari ngayon doon sa Manila,” aniya.

Nanawagan din si Dangue ng pakikiisa para sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga bagong patakaran.

”Yes, please help us intensify na din ang ating promotion na ang paghihigpit na ito ay hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat para patuloy na gumanda at manatiling manageable ang situation natin at hindi tayo dumating doon sa marami tayong mortality” ani Dangue.

Nagbigay na rin siya ng direksyon sa Philippine National Police at sa Philippine Marines na mahigpit na ipatupad ang travel protocols na nakasaad sa Municipal Inter-Agency Task Force Resolution No. 11-06-2021.

“We hope naman na ang Sangguniang bayan naman ay will follow through. Kami ay magre-recommend na ang resolution ng MIATF to intensify our activities at masundan ito ng legislative action kasi tanging Sangguniang Bayan lamang ang pwedeng mag-impose ng penalties. Sa level ng mayor ay enforcement lang naman pero wala siyang authority na mag-impose ng penalty unless enbodied ito sa isang ordinance that’s why we are endorsing the same – yung resolution natin sa task force na makakarating sa Sanggunian for their corresponding legislative action,” dagdag niya.