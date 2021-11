SAN VICENTE, Palawan – Muling bubuksan ng pamahalaang bayan ang turismo at tatanggap ng bisita mula sa labas ng lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng bubble flights at point-to-point (P2P) leisure travel.

Ayon sa Municipal Tourism Office (MTO), maliban sa inilunsad na bubble flight kamakailan ay papayagan na rin ang pagpasok ng mga bisitang sakay ng mga commercial flights na mula sa bayan ng El Nido at Lungsod ng Puerto Princesa.

“Ang sistema roon ay ia-apply natin ang P2P o point-to-point leisure travel. Halimbawa nito ay kung ang bisita ay tutungo rito mula sa El Nido [Airport], susunduin siya roon ng van, dire-diretso iyan [sa kanyang accommodation] at dapat na walang stop-over,” paliwanag ni Municipal Tourism Officer Lucylyn Panagsagan.

(Photo from San Vicente LGU)

Matatandaang noong ika-28 ng Oktubre ay inilunsad ng Sunlight Air ang kanilang regular passenger flights at travel bubble packages mula sa Manila patungo dito.

“Mayroon tayong resolution na nakipag-partnership si San Vicente with Sunlight. Ang arrangement natin doon ay direct from Manila to San Vicente Airport lang tapos ang mga tourists ay within San Vicente lang. They cannot go out of the municipality tapos guided sila. May itinerary sila at halimbawa stick lang sila roon sa resort at sa mga activity na gagawin nila,” dagdag pa niya.

Bagama’t limitado lamang ang bilang ng dumarating na turista sa ilalim ng kapamaraanang ito, makatutulong pa rin umano ito sa pagbibigay ng trabaho at pagkakakitaan sa mga residente. Inaasahan din na magbebenepisyo rito ang iba pang accommodation establishments sakaling magtuloy-tuloy na ito.

“Noong October 28 alone, more or less 100 ang guests na dumating. Ibig sabihin, itong 100 na ito ay distributed [sa tatlong accommodation]. Maliwanag na kahit sa tatlong resort lang na ito muna ay mayroong employment at receipt kasama na ang mga van drivers doon at nagkaroon sila ng kita,” ani Panagsagan.

Kaugnay nito, patuloy pa rin ang mahigpit na pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 26, Series of 2021 upang masiguro na ligtas sa COVID-19 ang mga bisitang mamamasyal sa mga atraksyon ng bayan.

Sa ilalim ng ordinansa ay kinakailangan ng domestic tourist na magpakita ng kanyang negatibong resulta ng RT-PCR, return ticket, s-pass registration, booking registration sa mga accredited accommodation establishments at koordinasyon sa Emergency Operations Center o kay ay sa MTO.

Sasailalim naman sa regular na rapid antigen test ang mga accommodation establishment workers at van drivers.

Ibinahagi rin ng MTO na nasa 80 porsyento na o humigit kumulang sa 800 ang bilang ng bakunadong tourism workers sa bayan ng San Vicente.