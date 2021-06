San Vicente mayroong ‘temporary market rental holiday’ para sa nagtitinda sa palengke

SAN VICENTE, Palawan — Dahil sa epekto ng pandemya at abalang dulot ng pagsasaayos ng palengke ay ipinasa ng Sangguniang Bayan dito ang Municipal Ordinance No. 16, series of 2021, para bigyan ng temporary market rental holiday ang mga nagtitinda.

Ayon sa pahayag ni Kgd. Walter dela Cruz ng San Vicente, ramdam niya ang paghihirap ng mga nagtitinda sa palengke dahil buo ang bayad nila ng renta sa kanilang mga puwesto ngunit hirap sila sa kalagayan nila.

“My heart bleeds with our kababayang manininda sa palengke upon learning na nagbabayad sila ng sapat na renta subalit umuokupa ng temporary na espasyo at malayo ang standard sa nararapat na market stall. Sa mahabang buwan at panahon ng pandemic, alam kong tahimik nilang pinasan iyan,” pahayag ni Dela Cruz

“Hindi pa huli ang lahat, at kung kinakailangang bumawi ang ating lokal na pamahalaan upang tulungan ang mga manininda lalo na sa panahon ng pandemya ay dapat nating isulong, at iyon ang tinutumpak ng panukalang batas na ito. Higit sa lahat, ramdam ko po ang kanilang kalagayan,” dagdag pa niya.

Kabilang ang mga sumusunod sa mahahalagang probisyon ng kakapasa lang na ordinansa ay ang kibreng buwanang renta sa mga stall owners na apektado ng ongoing repair ng palengke. Epektibo ang rental holiday habang sila ay nasa pansamantala nilang mga pwesto.

Kapag sila ay nakabalik na sa mga dati nilang pwesto, 50% na lang muna ng buwanang renta ang kanilang babayaran habang may pandemya;

Mayroon din na 50 porsyentong discount sa buwanang renta ng mga taga-food court, ganoon din ang mga stall owners na hindi apektado ng isinasagawang repair sa palengke. Ito ay magtatagal at epektibo habang may pandemya;

Tatlong buwang libreng renta para sa lahat ng stall owners ng public market at food court para sa taong 2020. Sakaling ito’y bayad na, iki-credit ang mga nabayad na ito bilang “advance payment” para sa mga susunod na buwan.

“Hirap talaga lahat ngayon… kahit ang mga negosyante natin, malaki man o maliit, apektado nito. Kaya naisipan namin ito, para mapagaan ang gastusin nila habang matumal ang bentahan,” paliwanag naman ni Vice-Mayor Antonio Gonzales, na siya ring tumatayong presiding officer ng Sangguniang Bayan.

Klinaro naman ni Dela Cruz, pangunahing may-akda ng ordinansa, na ang ibang bayarin gaya ng kuryente at tubig, ay kailangang bayaran ng mga stall owners.

“Ganoon din sa iba pang spaces na hindi naapektuhan ng relocation dahil sa repair, dahil sa pandemya ay makakaavail din cla ng 50% rental discount,” dagdag ni Dela Cruz

Natuwa naman ang mga magtitinda at mga may puwesto sa pamilihan bayan dahil sa ipinasang ordinansa. Ayon kay Alma Moreno Collado na may puwesto sa palengke, malaking tulong ito sa kanila.

“Thank you SB Dela Cruz and all Sangguniang Bayan members dahil malaking tulong ito sa amin,” pahayag niya.

“Matagal na po naming hinihintay na sana mabigyan kami ng pansin. Malaking tulong po ito sa amin,” pahayag naman ni Florily Abao na may puwesto sa palengke.

Magiging epektibo ang nasabing ordinansa sa oras na mapirmahan ito ni Mayor Amy Alvarez at mailimbag sa mga bulletin board ng munisipyo.

