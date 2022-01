Nagsimula ng mamahagi ng halagang P5,000 emergency shelter assistance (ESA) sa mga pamilya na sinalanta ng bagyong Odette ang bayan ng San Vicente.

Sa kasalukuyan, nasa 944 benepisyaryo na ang napagkalooban ng P5,000 tulong pinansyal sa unang araw ng pamamahagi nito noong Enero 3, kung saan 411 ang nabigyan sa Poblacion proper, 331 sa Sitio Panindigan, at 202 sa Sitio Casoyan.

Ngayong araw ng Enero 4 naman, ay mamahagi ang municipal government sa mga barangay ng Kemdeng, San Isidro, at Sto. Niño.

File photo courtesy of the Information and Communication of San Vicente

Ayon sa post ng San Vicente ngayong Martes, ang ESA ay programang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga residente na makabili ng mga kinakailangang materyales sa pagsasaayos ng mga nasirang tahanan dulot ng nagdaang bagyo.

Inilaan ang P10.5 milyon para sa programang ito sa ilalim ng Supplemental Budget No. 13-2021. Inaprubahan din ang P24.5 milyon na karagdagang pondo upang mas maraming pamilya ang mabahagian ng tulong pinansyal.

“Ang P5,000 na ipinamamahagi ng ating lokal na pamahalaan ay tulong para maalalayan ang ating mga residente sa muli nilang pagbuo o pagsasaayos ng kanilang mga nasirang bahay. Makatatanggap nito ang mga pamilya na partially o totally damaged ang kanilang mga bahay,” ayon sa pahayag ni Mayor Amy Roa Alvarez.

Sa ilalim ng programa ay kinakailangan lamang ng isang benepisyaryo na magsumite ng larawan ng nasirang pag-aaring bahay, kopya ng valid ID, at ang pagpupuno ng ESA form.

Ayon pa sa post ng San Vicente sa pamamagitan ng Information and Communication Section nito, tinitiyak din ni Alvarez na mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga hindi naisama sa masterlist. Kinakailangan lamang ng mga ito na makapagpresenta ng hinihinging requirements at pagkatapos ay isasailalim sila sa pagtatasa at ebalwasyon.

Sa huling tala ng Emergency Operations Center, mahigit sa 6,000 ang nasirang bahay sa 10 barangay ng San Vicente kung saan 4,955 ang partially damaged at 1,134 naman ang totally damaged.

Matatandaan na isinailalim sa state of calamity ang bayan ng San Vicente noong Disyembre 21, 2021 sa pamamagitan ng Resolusyon Bilang 2021-132 ng Sangguniang Bayan. Naglalayon ito na mapabilis ang rehabilitasyon at matulungan ang mga residente na makabangon sa epekto ng bagyo.