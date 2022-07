- Advertisement by Google -

Isang resolusyon na humihiling sa lahat ng tanggapan sa pamahalaang panlalawigan na gamitin ang wikang Pilipino sa anumang uri ng komunikasyon sa buwan ng Agosto, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika, ang napagkasunduan sa isinagawang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan nitong araw ng Martes.

Sa ilalim ng resolusyong iniakda ni Board Member Ma. Angela V. Sabando, hinihiling sa lahat ng tanggapan sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan na gamitin ang wikang Pilipino sa lahat ng sulat, memorandum, kautusan, resolusyon at ordinansa na ipalalabas ngayong buwan ng Agosto 2020.

Ayon kay Sabando, layunin ng nasabing resolusyon na “patingkarin ang pagkilala sa wikang pambansa, masusing pag-aaral sa paggamit nito, at maipakita sa mga kabataan ang ang kagandahan ng katutubong wika sa panahon ng komersyalismo na palagiang gamit ang wikang dayuhan.”

Sa kanyang talumpati, binanggit ni Sabando ang kasaysayan ng wikang Pilipino bilang pambansang wika na sinimulang paga-aralan ng mga dalubhasa noong taong 1938. At matapos nga ang masusing pagsasaliksik ay napagkasunduan ang wikang Pilipino bilang pangunahing wika.

“Alinsunod sa Batas Commonwealth bilang 184, itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa na mag-aaral ng mga dayalekto na pangkalahatan para sa layuning magpaunlad at magpatibay ng isang pambansang wika batay sa isa mga umiiral na wika. Ang pagpili pambansang wika ay ibinatay sa pag-unlad ng istraktura, mekanismo at panitikan na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Pilipino,” pahayag ni Sabando.

“Noong ika-13 ng Disyembre 1938, sinang-ayunan batay sa Kautusang Tagapagpaganap bilang 134 na pagtibayin ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang Batas Commonwealth bilang 570 na nilagdaan noong ika-7 ng Hunyo 1940 ang kumilala sa pambansang wikang Pilipino na muling pinagtibay noong 1986 sa Saligang Batas ng Pilipinas,” dagdag niya.

Ayon pa sa bokal mula sa bayan ng Roxas, ang panukala ay bilang paggunita, pagpapaalaga at pagtangkilik sa wikang Pilipino.

“Ipagdiriwang sa buwan ng Agosto ang buwan ng wikang Pilipino at gagamitin lang natin ang wikang Pilipino sa lahat ng transaksyon na mayroon ang lalawigan ng Palawan sa buwang ito,” aniya.

Nagpahayag naman ng pagsuporta sa nasabing panukala ang iba pang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at sinabing napapanahon ang resolusyon.

“Ang kapasyahang ito ay nagtataas ng wikang pambansa. Ang pagkakaisa na panawagan ng pangulo ay maaring magsimula sa wika na maaring maging daan at pangunahing elemento ng pagkakaisa,” pahayag ni Board Member Ryan D. Maminta.

Subalit ipinaliwanag din ni Maminta na mahirap isakatuparan ng buo ang resolusyon dahil sadyang may mga wikang mahirap isalin sa tagalog, lalo na pagdating sa mga batas. Partikular niyang binanggit ang Provincial Legal Office na aniya ay tiyak na mahihirapan.

“Ang universal language of law is English, sa tingin ko yung mga legal opinion na hihingiin natin ay maaring maantala kung isasalin pa sa wikang Pilipino,” paliwanag niya.

“Napakahalaga sa kasaysayan ng ating dahil ang pambansang bayani na si Gat Jose Rizal mismo ay nagsabi na dapat nating mahalin ang ating sariling wika. At sa katunayan, mismong si Senador Robin Padilla ay nagpanukala sa senado na kailangan maging balanse, pahalagahan ang sariling wika at isalin ang mga batas sa sariling wika upang maintindihan ng ating mga kababayan,” pahayag naman ni Board Member Al-Nashier M. Ibba.