Resolusyon na pumupuri sa mga nangungunang pamantasan ng Pilipinas sa buong mundo, pinagtibay

Ang resolusyon ay inihain ni Quezon City Rep. Precious Hipolito-Castelo na ibinatay ang ranggo na ipinalabas noong ika-2 ng Setyembre 2020, na napanatili ng UP ang kanyang posisyon sa ika-401 sa bilang na 500, at ang DLSU ay nanatili naman sa ika-1,000 noong 2019.

Pinagtibay ng komite ng Higher and Technical Education sa Kamara na pinamumunuan ni Baguio City Rep. Mark Go ang House Resolution 1195 na pinupuri at binabati ang University of the Philippines (UP) at ang De La Salle University (DSLU) sa pananatili sa kanilang mga posisyon sa pinakahuling world university rankings na ipinalabas ng Times Higher Education (THE) na nakabase sa London.

Hiniling din ni Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez sa Komite na maghain ng motu propio resolution na kinikilala at pinapapurihan ang 14 pang mga pamantasan sa Pilipinas na napasama sa top 1,000 performing universities sa ilalim ng QS Worldwide University Ranking in Asia na ipinalabas at iniulat kahapon.

“Ito ay isang malaking pagtaas ng bilang, na dati ay mayroon lamang tayong pitong pamantasan, at ngayon ay may karagdagang pito pa na karamihan ay nasa mga rehiyon pa. Kapansin-pansin na ang karamihan dito ay mula sa lugar ng Mindanao, na nagpapamalas lamang ng kalidad na edukasyon sa ating mga pamantasan sa rehiyon,” ani CHED Deputy Executive Director Atty. Lily Freida Milla.

Ang mga pamantasan na napasama sa QS Worlwide University Ranking ay ang mga sumusunod: University of the Philppines (UP), De La Salle University (DLSU), Ateneo de Manila University (ADMU), University of Santo Tomas (UST), University of San Carlos (USC), Ateneo de Davao University (AdDU), Mapua University (MU), Silliman University, Mindanao State University (MSU), Adamson University (AdU) Central Luzon State University (CLSU), Central Mindanao University (CMU), Central Philippine University (CPU) at Xavier University.