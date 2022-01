Aabot sa 2,198 na pamilya sa San Vicente na naaapektuhan ng bagyong Odette ang nakatanggap na ng P5,000 emergency shelter assistance (ESA) mula sa municipal government upang makapag-umpisa nang ayusin ang kanilang mga nasirang bahay.

Ayon sa ulat ng Information and Communication Section (ICS) ng munisipyo ng San Vicente, ang mga nakatanggap ay ang mga pamilya mula sa mga barangay ng Poblacion, San Isidro, Kemdeng, Sto. Niño, Alimanguan, at New Agutaya.

Mula sa 944 benepisyaryo na ang napagkalooban ng P5,000 ay umabot na ang bilang sa 2,198.

Mga residente ng San Vicente, nakatanggap din ng mga tray ng itlog bilang bahagi ng relief operation ng LGU. (Photo from San Vicente MSWDO)

Noong Enero 3 nag-umpisang mamahagi ng ESA ang pamahalaan ng San Vicente sa ilalim ng pamumuno ni mayor Amy Alvarez. Naglalayon itong makatulong sa mga residente na makabili ng mga kinakailangang materyales sa pagsasaayos ng kanilang mga tirahan na sinira ng bagong Odette noong Disyembre ng nakalipas na taon.

Upang makatanggap ng ESA, ayon sa munisipyo ay dapat magdala ang mga pamilya ng larawan ng nasirang pag-aaring bahay, kopya ng valid ID at ang pagpupuno ng ESA form.

“Tinitiyak naman na mabibigyan ng shelter assistance ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Kung wala sa masterlist ay kinakailangan lamang ng mga ito na makapagpresenta ng hinihinging requirements at isasailalim sa pagtatasa at ebalwasyon,” ayon sa ICS San Vicente.

Sakaling may dalawa o higit pang bilang ng pamilya ang naninirahan sa iisang bahay, isang pamilya lamang ang maaaring mabigyan ng tulong pinansyal.

Mga residente na nakatanggap na ng emergency shelter assistance mula sa San Vicente municipal government. (File photo from ICS of San Vicente)

Sa tala ng Emergency Operations Center (EOC) nitong ika-7 ng Enero, mayroon nang 8,997 ang naiulat na nasirang bahay dahil sa bagyong Odette. 7,476 dito ay partially damaged at 1,521 naman ang totally damaged.

Magpapatuloy ang pamamahagi ng ESA sa Barangay Port Barton (Enero 8-9), Caruray (Enero 10-11), Binga (Enero 12) at New Canipo (Enero 12).

Samantala, umabot na sa 16,053 food packs ang naipamahagi ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo.

Ang mga ito ay mula sa tulong ng mga donasyon na ipinaabot ng iba’t ibang indibidwal, kompanya, at sangay ng pamahalaan. Nasa 12,269 food packs ang matagumpay na naipagkaloob sa unang bahagi ng relief goods distribution sa lahat ng barangay na nasasakupan.

Nagpapatuloy naman ang pagbibigay ng mga food packs para sa ikalawang round kung saan 3,784 pamilya na ang muling nabahagian nito mula sa mga barangay ng New Canipo, Binga, Sto. Niño, Port Barton, at Kemdeng, ayon pa sa ICS ng San Vicente.

Sa tala ng Emergency Operations Center noong ika-6 ng Enero, nasa 9,896 bilang ng pamilya na ang naiulat na naapektuhan ng nagdaang kalamidad.