Residente ng El Nido, arestado dahil sa pagtatago ng baril na walang lisensya

Arestado ang isang lalaki sa bayan ng El Nido ng mga awtoridad na nagsisilbi ng search warrant matapos nila itong makuhanan ng baril na walang lisensya noong gabi ng Marso 29 sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Tenegueban.

Ang 43 anyos na suspek ay kinilalang si Rowel Jardinero Dandal na napag-alaman na presidente ng Commando Brotherhood El Nido Chapter.

Pinasok ang bahay ni Dandal sa bisa ng search warrant ni inisyo ni Judge Anna Leah Tiongson-Mendoza ng Regional Trial Court (RTC) Branch 164 ng 4th Judicial Region sa Roxas.

“May search warrant siya, nang in-implement na namin, may nakuha sa kanya na baril. Accordingly, presidente siya ng Commando Brotherhood El Nido Chapter. Ang baril niya is improvised, ang mukha niya ay 45 pero iyong bala niya ay 5.56 iyong sa armalite,” ang sabi ni P/PEMS Henry Castroverde.

Ang pag-aresto kay Dandal ay parte ng Oplan Paglalansag Omega kasama ang Palawan Provincial Mobile Force at El Nido MPS sa pangunguna ng CIDG Palawan PFU.

Ayon pa kay Castroverde, may mga tauhan ang CIDG na nagsasagawa ng imbestigasyon at inaalam kung sinu-sino ang may mga baril na walang lisensya.

“May mga agent tayo sa labas, naghahanap kami ng mga baril na walang lisensya, kapag may verification result na hindi registered ang baril, aaplayan na namin ng search warrant,” dagdag pa ni Castroverde.

Nasampahan na ng kasong paglabag sa R.A 10591 ang suspek.

