Rescue vehicle ipinagkaloob ng pamahalaang bayan ng San Vicente sa Brgy. Binga

SAN VICENTE, Palawan — Isang bagong rescue vehicle ang ipinagkaloob ng San Vicente sa Barangay Binga na magagamit nito sa pag-responde sa mga emergency at iba pang kahalintulad na pangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad at maging sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad.

Ang rescue vehicle ay isinalin sa pangangalaga ng barangay nitong araw ng Martes, Abril 27, matapos na lumagda sa isang Usufruct Agreement sina Mayor Amy Alvarez at punong barangay Nerie A. Vasquez

Ang turn over at usufruct agreement signing ay sinaksihan nina Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) officer Orlando C. Estoya at Kgd. Grace Tanaya.

Sa mensahe ni Alvarez, tinuran niyang ang pagkakaloob ng nasabing sasakyan ay upang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupang barangay. Aniya, patuloy ang kanilang pagsusumikap upang makonekta ang lahat ng barangay, kabilang ang pagkakaroon ng supply ng kuryente sa Binga.

“We’ve been working hard. Even if you’re the last barangay here in San Vicente sa norte, you are not the least – dahil kayo ang unang binigyan namin ng pick-up,” ani Alvarez.

Nagpahayag naman ng pasasalamat si Kapitan Varquez sa pagkakaroon ng rescue vehicle sa kanilang barangay na aniya ay katugunan sa kanilang matagal nang pangarap.

“‘Yung matagal na nating pinapangarap na magkaroon tayo ng sariling sasakyan dahil nakikita natin na ang ating mga pasyente minsan namamatay na lang sa ating health center. Napakahirap… Ang Municipal Government, sila ang tumugon sa ating mga problema,” ani Varquez.

Ayon naman kay Estoya, makakatulong ang naturang sasakyan sa pagtataguyod ng katahimikan, at kaayusan, mabilis na serbisyong medikal at maging sa pagpapatupad ng mga alituntunin may kinalaman sa COVID-19.

“Gagamitin iyan sa pag-iikot, pagsisita sa mga hindi naka-mask, sa [pagpapatupad] ng mga COVID-19 protocols natin, ‘yung curfew hours natin,” ani Estoya.

“Iyan ay makakatulong sa mga barangay tanod para maabot ang lahat ng parte ng barangay sa kanilang peace and order activities. Lalong-lalo naman sa emergency response, kapag may dadalhin sa hospital – hindi na sila tatawag sa Poblacion [upang] humingi ng rescue,” dagdag niya.

Ayon pa kay Estoya, nakasaad sa kasunduan na ang pagpapanatili ng magandang kondisyon ng sasakyan at ang pagpapaayos naman sakaling may sira ay ang ilan sa mga responsibilidad ng Pamahalaang Bayan. Ang barangay naman ang maglalaan sa pangangailangan sa fuel at pagpapanatiling malinis at maayos ng sasakyan.

“Ang responsibility ng Kapitan sa sasakyan ay mapanatiling maayos, laging malinis, hindi magagamit sa personal na lakad. Ito ay solely sa mga emergency response at gawaing opisyal ng barangay,” paliwanag ni Estoya.

Sa mensahe naman ni Municipal Local Government Operations Office (MLGOO) officer Rustico Dangue, pinuri niya ang uri ng paglilingkod ng administrasyon tungo sa pangkaunlarang pagbabago sa mga barangay.

“Bahagi ng planong pangkaunlaran ang pagliligtas ng buhay ng mamamayan at ng kanyang mga pag-aari. Mayroong isang katibayan – sa araw na ito ay ibinahagi ng Pamahalaang Bayan sa pamamagitan ni Mayor Amy ang isang sasakyan na kung saan ay simbolo ito ng commitment ng isang Punong Bayan sa kanyang mamamayan,” ani Dangue.

Samantala, nakatakda naman sa mga susunod na araw ang paghahatid ng kaparehas na sasakyan sa mga barangay ng Sto. Niño at Caruray.

