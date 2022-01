Ibinasura ng Office of the City Prosecutor (OCP) ang reklamo na isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) upang makasuhan ng carnapping si dating Montible barangay captain Henrietta Lavares Balingit dahil sa kawalan ng probable cause.

Sa kopya ng resolusyon na may lagda ni City Prosecutor Carmelina Ceniza-Guevara at nakuha ng Palawan News, aprubado noong Disyembre 14, 2021, ang inirekomendang desisyon ni Assistant City Prosecutor Expedito Anigan na i-dismiss ang reklamo at walang dapat ikaso dahil hindi sapat ang mga ebidensya laban kay Balingit.

Ayon sa desisyon, bigo si Albon na patunayan na may carnapping na naganap dahil may pahintulot niya ang paggamit ni Balingit ng sasakyan, at wala namang intent to gain ang dating kapitan.

Matatandaang nauna nang sinabi ni Balingit na iniwan ni Albon sa kanyang pangangalaga ang sasakyan noong Marso 12, 2020.

Dagdag niya, kasama pa niya ang isang mamamahayag nang magtungo siya sa bayan ng San Vicente noong Abril ng kaparehong taon kung saan, nag-overheat ang makina ng sasakyan at aksidenteng nabangga ito.

“Pinagkatiwala niya po sa akin ang sasakyan noong paalis siya papuntang Manila, noong March. Sinabi niya na puwede kong gamitin anytime at kahit saan ang sasakyan,” pahayag ni Balingit.

Paliwanag pa ni Balingit, wala siyang sapat na pera noong panahong iyon para agad na maipaayos ang nasabing sasakyan, kaya sinubukan niyang makiusap kay Albon ngunit nabigo siya dito.

“Nakiusap ako sa kanya na dahil wala akong pera ay mapapagawa ko ang sasakyan mga December pa pero hindi niya ako pinakinggan,” dagdag niya.

Dahil dito, sa tulong ng DILG ay nagsampa ng reklamong carnapping si Albon laban kay Balingit sa Puerto Princesa City Prosecutor’s Office noong September 28, 2020.

Ayon kay Balingit, nagdulot ang kaso ng kahihiyan sa kanya at sa kanyang pamilya kaya nagdesisyon siya na matapos ibasura ng piskalya ang nasabing kaso ay hindi na niya balak pang ipagawa o bayaran ang anumang damage ng sasakyan ni Albon.