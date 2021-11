SOFRONIO ESPAÑOLA, Palawan — Naniniwala ang pamunuan ng Sofronio Española Schools District sa bayang ito na malaki ang maitutulong ng itinatayong Radio Based Instruction (RBI) sa mga mag-aaral sa sandaling makumpleto at fully operational na ang lahat para sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng distance learning.

May kabuuang 33 RBIs na ang naitayo ng Department of Education (DEPED) sa mga public schools sa bayan na ito, na sa kasalukuyan ay tatlo pa lamang ang fully functional at patuloy na nagagamit ng mga guro para maihatid ang iba’t ibang leksyon sa mga mag-aaral.

Ang Pulot National High School (PNHS), Pulot Central School (PCS), at Carasanan Elementary School (CSS) sa Barangay Iraray pa lamang ang may fully functional RBI sa ngayon, habang ang nalalabing 30 installed RBIs ay nasa test broadcast pa lamang.

Ayon kay Glenda Mendoza, Sofronio Española public schools district supervisor, umaasa siyang magiging fully functional na ang 30 RBIs sa lalong madaling panahon upang makatulong sa pag-aaral ng mga bata.

“Mula nang nagkaroon ng RBI ang aming paaralan, bagama’t napakaikli pa lamang ng panahon mula ng ito’y aming simulang gamitin, ito ay epektibong paraan at lubhang malaki ang maitutulong upang aming maiparating sa mga mag-aaral at mga magulang ang mga impormasyong nais naming maihatid sa kanila,” paayag ni Mendoza, Nobyembre 10.

“33 laat ang installed RBIs. Ang walo ay sponsored ng LGU, pito mula sa IPed fund, at ang 18 naman ay Deped funded,” dagdag niya.

Ayon pa kay Mendoza, dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama noong mga nakalipas na buwan ay naapektuhan din ang pagbubukas at pagsisimula ng operasyon ng ibang RBI sa distrito.

“Hopefully, this 2nd quarter ay maisaayos muli ang weak signal at poor reception na naapektuhan ng bagyo. Sisikapin namin na magiging functional na ang lahat dahil naniniwala tayo na magiging best modality din ito para sa mga bata,” paliwanag ni Mendoza.

Aminado si Mendoza na ang ibang mag-aaral ay hindi masyadong makasagap ng signal kaya hindi nakakapakinig sa ibang mahahalagang aralin dahil may kalayuan ang kanilang bahay mula sa istasyon ng RBI.

“Tunay na malaking challenge ang mahina or weak signal dahil sa limitadong distansya lamang ang nararating o nasasaklaw ng aming signal na parang lalong humihina kapag hindi kagandahan ang panahon. Dahil din ito kung bakit iilang mag-aaral lamang ang nakaka tune-in at may ilan ding magulang ang walang kakayahang bumili ng transistor fm radio,” ani Mendoza.

Umaasa naman siya na mkaakapagpadala ang DepEd-Palawan Division Office ng mga technical experts sa kanilang mga paaralan upang regular na matingnan kung ano ang mga posible pang improvement na magawa sa mga RBIs upang mapanatili at mapalakas pa ang masabing proyekto.

“Sa aming request, sana ay makapag provide ng technical support ang aming departamento thru RBI Coordinator Jong Herrera to do regular checking,” dagdag niya.

Samantala, sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng distance learning method ay wala naman umano silang iba pang nakaharap na problema at patuloy pa rin an gmga guro na nagbibigay ng kaalaman sa mga batang mag-aaral sa bayan.

“Nakasanayan at naging bihasa na ang ating mga mag-aaral sa paggamit ng “printed learning modules. Ganun din ang mga Grade 10 at Senior High School na provided ng learning tablets. Gamay na rin ng mga magulang ang pagsumiti at pagkuha ng kasunod na mga modules tuwing araw na itinakda,” aniya.

Ang tanging naging suliranin lamang ng mga estudyante ay kapag masama ang panahon at walang tigil ang ulan na nagdudulot ng pagbaha kaya hindi nila nakukuha sa takdang araw ang kanilang mga modules.

“Sa pangkalahatan, maayos at matagumpay ang implementasyon ng distance learning natin sa kabila ng pagnanais ng bawat isa na makabalik na tayong muli sa dating sistema – ang face-to-face,” pahayag ni Mendoza.