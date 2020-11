Rains over Puerto Princesa expected till Thursday

PAGASA local chief Sonny Pajarilla said Tuesday that the center of Rolly was estimated at 450 km West of Iba, Zambales with maximum sustained winds of 65 km/h near the center and gustiness of up to 80 kilometer per hour and is moving westward at 15 kilometers per hour.

Puerto Princesa City will experience rains until Thursday due to the wake of super typhoon Rolly which is currently headed towards Vietnam.

“Magiging maulan pa rin dito sa Puerto Princesa City hanggang sa Huwebes dahil sa track nitong bagyong si Rolly. Ang ating karagatan ay pwede naman paglayagan pero magiging katamtaman hanggang sa maalon ‘yan, magingat ang mga kababayan natin na mangingisda,” Pajarilla said.

“Dahil sa kanyang lakas at hindi na rin habagat ay hindi na inaasahan na makakaapekto sa Kalayaan although may paglakas ng mga alon pero hindi aabot sa gale force, so that we are not expecting ng gale warning dito sa Kalayaan, although maalon po, ang mga maliliit na sasakyan pandagat ay magingat po,” he added.

The center of tropical storm Siony, international name Atsani, is at 595 kilometers at the East of Calayan, Cagayan with maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometer per hour. It remains almost stationary. Northeasterly Surface Windflow affecting Northern Luzon based on all available data.

He said Siony is expected to make its landfall on Thursday afternoon.

“Lumalakas naman ang bilog dito sa bagyong Siony indikasyon ng kanyang bahagyang paglakas, mas lalo’t higit sa araw ng Huwebes ay magiging pula na ito at posibleng umabot na sa severe tropical storm o typhoon intensity bago ito maglandfall sa Huwebes ng gabi dito sa may extreme northern Luzon dito sa may Cagayan, or dito sa northern islands po natin, Kalayaan, Babuyan o maging sa Batanes,” he said.

Aside from Rolly and Siony, Pajarilla said that they are also observing another possible storm to be named Tonyo located in the eastern part of the Mindanao.

“Tatlo po ‘yan dahil ang isa ay tinatawag na nilang Tonyo, titingnan po natin kung magiging ganap na bagyo ‘yan na nasa silangang bahagi ng Mindanao, ibigsabihin nandoon po ang circulation pero hindi pa malalim kaya pwedeng hindi mabuo talaga. Kung mapapansin natin ay mas lalong nawala na ang circulation dito sa bahaging Mindanao, most likely scenario ay mananatili itong shallow low pressure at maaring hindi na maging isang ganap na bagyo,” Pajarilla said.

(with reports from Rachel Ganancial)

