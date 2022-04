The low pressure area (LPA) last observed 240 kilometers southwest of Puerto Princesa City will continue to bring rain to Palawan, according to a Monday morning forecast from the state weather bureau.

The LPA, which is one of three meteorological systems being monitored both inside and outside the Philippine borders, is less likely to develop into a tropical storm, according to PAGASA weather analyst Grace Castañeda, but will continue to bring rain to Palawan.

“Meron pa tayong isang sama ng panahon na mino-monitor sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa, ito po ay low pressure area na huling namataan kanina sa layong 240 kilometers southwest yan ng Puerto Princesa City. Nananatiling mababa yong tsansa nito na maging bagyon, subalit asahan natin na ito ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan,” said Castañeda.

Agaton (international name Megi) is already over the coastal seas of Tanauan, Leyte as of 4 a.m., carrying 65 kph winds with gusts up to 90 kph and moving west-northwest.

Outside the Philippine Area of Responsibility (PAR), Castañeda said they’re also continuously monitoring TS Malakas (international name), which was last spotted at 1,235 kilometers east of Visayas with maximum sustained winds of 95 kph near the center, gustiness of 115 kph, and moving west-northwest at 15 kph.

“Sa kasalukuyan si Agaton ay nasa San Pablo Bay kung saan inaasahan natin na ngayong araw hanggang bukas ng hapon ay patuloy itong maglalagi sa northeastern ng Leyte, maging sa southern portion po ng eastern Samar kung saan inaasahan natin na sa susunod mga araw, o bukas ng gabi ay masisimula na itong kumilos pasilangan o palayo sa ating kalupaan,” she said.

“Ito nga po ang time na din na papasok si Malakas sa ating PAR, at magkakaroon nga sila ng interaction, and also inaasahan din natin na posible na by Wednesday evening or sa umaga ng Thursday, ay maaari ng maging isang LPA itong si bagyong Agaton,” she added.