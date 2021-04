Quarantine facility ng Balabac, maaari nang magamit

Balabac quarantine facility project of LGU located at Brgy Poblacion 6

Maaari nang magamit ng mga returing individuals at mga authorized persons outside residence (APOR) ang quarantine facility na ipinatayo ng lokal na pamahalaan ng Balabac sa Barangay Poblacion 6, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).

Sa panayam ng Palawan News kay Mitra Tanjilani, hepe ng Balabac MDRRMO nitong Lunes, Abril 26, sinabi niyang ang proyekto na pinondohan ng mahigit P1 milyon ay iminungkahi ng Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) on COVID-19 sa lokal na pamahalaan .

Ang quarantine facility ay may anim na malalaking kuwarto at kumpleto sa pasilidad, kagaya ng palikuran at sariling kusina para sa mga indibidwal na posibleng pansamantalang tumira dito para mag-quarantine.

“Convenient ito para sa mga returning residents o APOR. May malalaking room ito at umaasa tayong by third week of April maari na itong magamit,” pahayag ni Tanjilani.

Aniya, ito ang kauna-unahang gusali na ipinagawa ng LGU para tugunan ang tuluyan ng mga returning individuals o APOR na pupunta sa Balabac.

Paliwanag pa ni Tanjilani, dati-rati ay tanging mga barangay hall building lamang ang kanilang ginagamit na quarantine facility para sa sa mga dumadating sa kanilang bayan. Dagdag niya, maaari pa rin nila itong ipagpatuloy sa ilang barangay kung sakaling mapuno ang bagong quarantine facility.

Ayon pa sa MDRRMO, ngayong buwan ng Abril ay nananatiling COVID-19 free ang bayan ng Balabac.

