Nasampahan na ng mga kaso si P/Cpl. John Kevin Ugalde matapos itong isailalim sa inquest proceedings sa tanggapan ng piskalya, Martes ng gabi, Pebrero 8.

Ayon sa tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) na si P/Lt. Col. Alonso Tabi, ang mga isinampang kaso laban kay Ugalde ay mga paglabag sa Article 254 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa illegal discharge of firearm at sa Omnibus Election Code ng Commission on Elections (COMELEC) na may kaugnayan sa Resolution No. 10728 hinggil sa awtorisado at hindi awtorisado na pagdadala o pagbitbit ng firearms at iba pang deadly weapons sa panahon ng eleksyon.

Ipinaliwanag ni Tabi na ang nagsampa ng kaso laban kay Ugalde ay ang PPCPO Station 2 sa pamumuno ni P/Maj. Noel Manalo.

Nakatakda rin na maglagak ng piyansa si Ugalde ngayong araw, Pebrero 9, dahil sa bailable ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Hanggang sa isinusulat ang balita na ito ay inaalam pa ni Tabi kung nagkapagpiyansa na ang pulis.

Kapag nakapaglagak ng piyansa, babalik si Ugalde sa kanyang assignment sa 401st B Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion (RMFB) MIMAROPA na naka-base sa bayan ng Taytay.

Aniya, bagama’t may kasong kinakaharap, hindi puwedeng basta tanggalin sa serbisyo ng Philippine National Police (PNP) si Ugalde hangga’t walang resulta ang kaso.

“Ang kaso niya ay bailable — so, according sa Police Station 2 (PS 2), magbi-bail siya ngayong araw. After niyan, babalik siya sa duty. Hindi pa kasi siya automatically tanggal sa serbisyo, kung masasampahan siya ng admininstrative case, dadaan pa din sa proseso yan,” pahayag ni Tabi.

Ito ang naging kauna-unahang insidente sa talaan ng pulisya na may kinalaman sa paglabag sa ipinaiiral na COMELEC gun ban na nagsimulang ipatupad noong January 9, alinsunod sa election period.

Maraming pulis ang tapat sa tungkulin

Samantala, ayon kay Tabi, sa ganitong pagkakataon ay hindi maiiwasan na mapulaan ng mga tao, at mabigyan ng hindi magandang komento ang kanilang hanay, subalit siniguro naman niya na maraming pulis ang nananatiling malinis at tapat sa kanilang tungkulin.

“Hindi natin ma-please ang lahat. Basta kami sa PNP nagta-trabaho kami. Kung mayroon man kaming mga kasamahan na nasasangkot sa ganito o naliligaw ng landas, iilan lang ang mga ‘yan at marami pa rin kaming mga matitino na nagsi-serbisyo ng maayos sa taong bayan,” paliwanag niya.

Dagdag niya, bilang isang alagad ng batas, dapat lang na ang lahat ng maging desisyon ay laging pinag-iisipan bago gawaan ng aksyon.

“Bilang pulis kasi, dapat lahat ng desisyon ay dapat doon lang sa moral. Ano ba ang kahahantungan mo after nito? At sa legal, may malalabag ka ba? Kami kasi, lahat ng aksyon namin, may karampatang accountability. Kaya once na nag-desisyon ka, panindigan mo,” dagdag niya.

Nagpaalaala naman ang pamunuan ng PPCPO na ang pulisya ay laging nariyan para mag-serbisyo sa bayan. Mayroon man silang mga tauhan na gumawa ng hindi tama, sinisiguro ng PPCPO na ang mga ito ay mapaparusahan base sa nagawa nitong kasalanan.