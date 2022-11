Sa update sa kaso ng hit and run na naging dahilan ng pagkasawi ng isang biktimang babae sa Barangay San Rafael noong November 6 ay sinabi ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) na naghahanda na sila para sa pagsampa ng kaso sa suspek na kanila nang natukoy ang pagkakilanlan.

Ayon sa tagapagsalita ng PPCPO na si P/Lt. Col. Mark Allen Palacio, ngayong hapon ng November 10, inihahanda na nila ang kaukulang kaso laban sa diumano ay suspek sa hit and run na naging dahilan ng pagkasawi ng biktima na si Agnes Manuel.

Ayon sa tagapagsalita ng PPCPO na si P/Lt. Col. Mark Allen Palacio, kasalukuyan na nilang ihinahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa hinihinalang suspek na hindi niya binanggit ang pangalan.

“As per update sa hit and run, identified na po ang vehicle involved and possible suspect. We say possible kasi this time we are completing the documents needed in the filing of the case against the identified suspect,” ayon kay Palacio.

Ang pagsasampa ng kaso ay matapos ihayag niya na mayroon na silang lead hinggil sa van at sa driver nito na posibleng nakabangga kay Manuel sa San Rafael.

Si Manuel ay nakasakay sa kanyang Honda Beat habang binabagtas ang kalsada sa San Rafael ng mangyari ang hit and run na kanyang ikinamatay.

Ayon sa mga imbestigasyo ng pulisya, may palatandaan na nakaladkad ito ng hanggang 10 metro mula sa kanyang motor. Maaaring indikasyon umano na dalawang beses itong nabangga, bagay na kasalukuyang kinukumpirma ng mga pulis.

