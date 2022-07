- Advertisement by Google -

Ang pagtatapos ng pasukan ngayong taong 2022, ay siya namang pagbukas ng problema sa mga magulang ng mga estudyante sa Manlag Elementary School sa bayan ng El Nido.

Laking gulat ng mga magulang sa libu-libong pisong bayarin na sinisingil ng Parent Teacher Association (PTA) ng nasabing eskwelahan bilang requirement sa clearance ng kanilang mga anak.

Reklamo ng ilang mga magulang, sa hirap ng buhay dahil sa pandemya ay hinihigpitan pa sila diumano ng PTA ng nasabing eskwelahan para bayaran ang mga ito.

Ayon sa isang nanay na nakausap ng Palawan News, ngunit tumangging magpapangalan, aabot sa mahigit P5,000 ang kaniyang babayaran para sa 5 taon niyang utang sa eskwelahan.

Ang nasabing halaga ay multa para sa hindi pag attend ng mga meetings na ipinatawag ng PTA, hindi pagtulong sa paglilinis ng eskwelahan, at iba pang bayarin, katulad ng membership fees, maintenance fees, SBG, at ilan pang activities ng paaralan.

“Five years na po ang bayaran ko na ‘yan, simula po kinder ang anak ko hanggang sa makatapos siya ng Grade 4 ngayon,” pahayag ng nanay.

Dahil na rin sa hirap ng buhay ay pinapayagan umano ng pamunuan ng eskwelahan na bayaran ang mga nasabing bayarin sa pamamagitan ng pagdala ng mga materyales sa pagpapagawa ng mga gusali o ano mang bagay na makakatulong sa pagdedevelop at improvement ng eskwelahan, o di kaya ay pagtulong ng personal sa mga nasabing gawain.

“Pinadadala nila kami ng mga buhangin o graba, yero, pako, kahoy, o kaya pintura, at saka mga magtrabaho po. Sa skilled, P700 kada araw, labor po, tapos taga damo, para mabawasan po ang babayaran ng parents,” dagdag nito.

Ang mga nasabing mga bayarin ay kabilang umano sa napag-usapan sa mga naunang meeting ng PTA ng paaralan, na napagkasunduan ng mga magulang.

Ayon naman sa isa pang nanay, bagama’t alam niya na matagal na hindi niya naiintindi ang mga aktibidad sa eskwelahan, ay ikinagulat naman niya ang malaking halaga na umabot sa P10,000 at kailangan niyang bayaran.

“Matagal na din kasi ‘yan, pero nagulat ako na umabot na sa ganoon kalaki. Sunod-sunod kasi ang panganganak ko, kaya hindi ako nakakapunta kapag may mga pa-meeting at panira (palinis/brigada) sa school. Dati kasi sa meeting ang multa P100, ngayon lang nabago naging P50, tapos ang panira may multa din,” pahayag nito.

Ayon pa sa mga magulang na nagrereklamo, handa naman silang bayaran na paunti-unti ang kanilang mga bayarin sa PTA. Ngunit mabigat na daw sa bulsa ang laki ng halaga na nalaman nilang kanilang babayaran, lalo pa sa hirap ng buhay ngayong pandemya.

Nakakuha naman ang Palawan News ng kopya ng nasabing PTA clearance na nagsasaad ng mga bayaring katulad ng para sa Brigada Eskwela, membership fee na P50, maintenance fee na P400, ticket compulsory na P200, multa sa hindi pagdalo sa mga meeting na P50, at PTA membership fee para sa mga bagong miyembro na P100, kasama na din ang dating bayarin para sa mga nagdaang school year.

Depensa ng PTA president

Dumipensa naman ang presidente ng PTA ng nasabing paaralan na si Venerando Badilla at sinabing wala silang kinokolektang anumang halaga ng pera sa mga magulang maliban na lamang sa mga montly dues.

Ayon kay Badilla, tungkulin ng mga magulang na magbigay ng suporta sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak.

“Kailangan ng isang magulang na magkaroon ng konteng support lang sa kanilang anak para sa ikakagaganda ng kanilang paaralan, kaligtasan, at seguridad ng mga bata na nag-aaral dito. At saka hindi naman po sila puwersahang sinisingil,” pahayag ni Badilla.

Ayon pa kay Badilla, hindi naman nila pinipilit ang mga magulang na walang kakayahan na makapag-contribute ng pera kaya naging maluwag sila sa pagdodonate ng mga materyales na magagamit o di kaya ay personal na pagtulong sa mga proyekto ng PTA. Kabilang na dito ang isang silid aralan na proyekto ng kanilang asosasyon.

“Sa mga may utang, hiindi po pera ang sinisingil doon kundi ang effort lang sana nila na mabawasan ang kanilang accounts kapalit ng buhangin, o magdadala sila ng kung ano, o magdala sila ng pintura. Hindi naman sila pinu-force na singilin o bayaran. Kung baga in terms (instead) of money, yun na lang ang pinakatulong nila para maalis ang account nila,” dagdag nito.

Nilinaw naman ng pinuno ng Department of Education (DepEd) Schools Division of Palawan na si Roger Capa na bawal ang anumang koleksyon lalo na kung ito ay manggagaling mismo sa pamunuan ng eskwelahan.

“Bawal na bawal yan kung ang collection ay manggagaling sa school heads o sa school mismo. Pero kung napag-usapan ng PTA, siguraduhing hindi compulsory. Dapat voluntary lang ‘yan.” ayon kay Capa.

“Hindi pupuwedeng maging rason ang di pag bayad ng mga ganitong bayarin sa non-admission ng mga bata dahil libre naman dapat ang edukasyon” dagdag pa nito.

Nangako naman ang DepEd sa lalawigan na kanilang agad na aaksyunan ang nasabing mga reklamo kasabay ng pagpapaalala sa lahat ng mga eskwelahan na kanilang nasasakupan.