Nagsagawa ng public auction sale of delinquent real properties, o pagpapasubasta ng mga hindi nababayarang pagmamay-aring real properties, ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Treasurer’s Office (PTO) at Provincial Committee on Public Auction sa bayan ng Batarza noong November 22.

Pinangunahan ni provincial treasurer Elino Mondragon na siya ring pinuno ng komite ang public auction kasama ang mga miyembro sa Provincial Assessor’s Office, Provincial Budget Office, Provincial General Services, Provincial Legal Office, at Provincial Planning and Development Management Office.

Ayon sa description of real property na inilabas ng PTO, ang taxable property sa naturang bayan na sumailaim sa public auction ay may Lot No. 4987 na may kabuuang lawak na 13.0385 hectares at classified na isang agricultural land.

Noong Agosto, nagpadala ng warrant of levy ang PTO para sa mga delinquent real property taxpayers sa Bataraza ngunit bigo pa ring makapagbayad ang may-ari nito ng halagang P47,301.39 kung kaya’t ang kanilang mga lupain ay humantong sa public auction.

Ayon kay Mondragon, walang bidders na nagparehistro para mag-bid sa naturang real property bago sumapit ang araw ng public auction na ipinalathala rin ng kanilang tanggapan sa pahayagan noong Oktubre hanggang Nobyembre.

Batay sa Section 263 of RA 7160, dahil sa walang bidder na nagrehistro para sa isinagawang public auction, ang naturang real property na may tax declaration 18-05-021-0735 ay idineklarang forfeited in favor of the Provincial Government of Palawan mula Nobyembre 28.

“There were no bidders registered under these proceedings. Under the law, if there is no bidder for such auction, the committee may adopt the forfeiture of the property in favor of the government,” sabi niya.

Ang delinquent taxpayer o authorized representative nito ay mayroon pang isang taon mula sa araw ng Declaration of Forfeiture upang mabawi ang kanyang pag-aari sa pamamagitan nang pagbabayad sa Provincial Treasurer’s Office ng kabuuang halaga ng real property at iba pang kaugnay na interes at cost of sale sa ilalim ng RA 7160.

Paalala ni Mondragon sa mga nakatanggap ng Notice of Final Delinquency na agarang bayaran ang buwis sa itinakdang panahon at huwag nang hintayin pang mapadalhan ng warrant of levy.

