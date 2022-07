Bilang paghahanda at pakikiisa sa ika-33 selebrasyon ng National Statistics Month (NSM) sa Oktubre 2022, ang Provincial Statistics Committee (PSC) ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ay inaanyayahan ang lahat ng logo design artists na lumahok sa “PSC Logo Design Competition”, kung saan ang magwawagi ay magiging opisyal na logo ng komite.

Ang patimpalak ay bukas sa lahat ng residente ng Palawan. Ang mga interesadong logo artists ay kailangang magrehistro sa Philippine Statistics Authority (PSA) Palawan–PSC Secretariat. Maaaring makakuha ng entry forms sa PSA Palawan Provincial Statistical Office (PSO) at kailangan na kumpleto ang detalyeng ilalagay kasama ang logo entry sa pagpasa nito.

Ang mga nais lumahok ay maaari lamang magpasa ng isang logo entry. Ito ay dapat na orihinal at hindi ginaya mula sa mga magazine, o logo mula sa ibang artists at mga larawan.

Ang disenyo ng logo ay dapat na tumutukoy at nagpapakita ng kahulugan ng kapangyarihan at mga tungkulin ng PSC bilang pinakamataas na kagawaran ng mga patakaran at ugnayang pang-statistika sa lalawigan at dapat din na sumisimbolo sa Palawan.

Ang ipapasang entry ay dapat na nasa digitized format (at least 600 dpi na may file extension na jpg.). Kinakailangan din na mayroong pagpapaliwanag sa mga bahagi o simbolong ginamit sa logo na hindi bababa sa 100 at hindi lalampas ng 300 mga salita. Wala rin dapat na makikitang marka o kahit na anumang salita at inisyal sa logo design na tumutukoy sa artist.

Ang huling araw para sa pagsumite ng mga lahok ay sa October 1, 2022 sa ganap na ika-8:00 umaga. Maaari namang ipasa ang logo design bago dumating ang huling araw sa pamamagitan ng email na psapal@yahoo.com.ph.

Sampung (10) mga kalahok lamang ang pipiliin upang mapabilang sa final judging sa gaganaping ika-33 NSM Closing Ceremony sa huling linggo ng Oktubre 2022. Ang mga mapipiling artists ay makatatanggap ng tawag at email mula sa PSA Palawan Staff.

Isa lamang ang pipiliing magwawagi na iaanunsyo sa October 31, 2022 na huling araw at closing ceremony ng selebrasyon.

Ang PSC Palawan ang nagsisilbing kagawaran ng mga patakaran kung saan tinatalakay ang mga panlalawigang resolusyon patungkol sa usaping pang-statistika na pinamumunuan ni PSC Chairperson at Provincial Planning and Development Office Officer-In-Charge Engr. Aireen L. Marcaida.

Para sa iba pang mahahalagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan lamang sa PSA Palawan PSO sa numerong (048) 434-2092 o kaya ay sa email na psapal@marissa01